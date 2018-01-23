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    Çocuk sapığına 50 yıl

    DHA
    23.01.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 10-13 yaşlarındaki 5 kız öğrenci, okulda hizmetli olarak görev yapan Tuğrul Er’in kendilerine elle cinsel tacizde bulunup, öpmeye çalıştığını ileri sürerek yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlattı.

    Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 2016'nın Nisan ayında gerçekleştirildiği ileri sürülen tacizlerle ilgili hizmetli Tuğrul Er polis tarafından gözaltına alındı.

    Er hakkında her bir kız öğrenci için 8'er yıl olmak üzere 'cinsel taciz' suçundan toplam 40 yıl hapis cezası istemiyle Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Yaklaşık 20 ay süren davanın 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verdi. Suçun hizmetli olarak görev yaptığı sırada işlenmiş olması nedeniyle cezayı her bir mağdur öğrenci için 2'şer yıl artıran heyet, Er’e temyiz yolu açık olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , çocuğa cinsel saldırı , gazetehaberleri , son dakika
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