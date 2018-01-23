Çocuk sapığına 50 yıl

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 2016'nın Nisan ayında gerçekleştirildiği ileri sürülen tacizlerle ilgili hizmetli Tuğrul Er polis tarafından gözaltına alındı.



Er hakkında her bir kız öğrenci için 8'er yıl olmak üzere 'cinsel taciz' suçundan toplam 40 yıl hapis cezası istemiyle Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Yaklaşık 20 ay süren davanın 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verdi. Suçun hizmetli olarak görev yaptığı sırada işlenmiş olması nedeniyle cezayı her bir mağdur öğrenci için 2'şer yıl artıran heyet, Er’e temyiz yolu açık olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.