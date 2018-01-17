Çocuk sahibi olmak istemeyenlerin 4 bilimsel nedeni

Bir çocuk sahibi olmak küresel ısınmaya katkıda bulunuyor
Şaka gibi geliyor ama bu maalesef acı bir gerçek. Biyoteknik dünyasında bir süredir tartışılan bu konuda çoğu uzman artık hem fikir ki; çocuk sahibi olmak küresel ısınmaya katkı sağlıyor. Rieder Oregon Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuk sahibi olmanın karbondioksit emisyonu üzerinde, seyahat etmek ve evde enerji kullanımı kadar etkisi bulunuyor.
Anneler özellikle iş yerinde daha fazla ön yargıyla karşılaşıyor
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki annelik, insanlara kadınların işlerinde daha az yetkili ve kariyerlerine daha az odaklı olduğunu düşündürüyor. Sonuç olarak bu insanlara daha yüksek standartlarda daha az fırsat sunuluyor. Anneler bir çok iş yerinde ayrımcılığa maruz kalıyor.
Bir araştırmada işverenlere sahte özgeçmişler gönderiliyor ve bu özgeçmişlerden bazılarının anne ve baba oldukları üzerine ayrıca vurgu yapılıyor. Görülüyor ki; işverenler özellikle anne olduğu vurgulanan CV’ye sahip insanları iş görüşmesine çağırmakta daha endişeli davranıyor. Çünkü bir çoğu anneliğin kariyer planları ve çalışkanlığı etkilediğini düşünüyor.
Anne olmanız durumunda daha az kazanabilirsiniz
Araştırmaların gösterdiği bir diğer sıkıntılı sonuç ise; çoğu erkek için babalık maaş artımı ile sonuçlanırken çoğu kadının maaşında dramatik bir düşüş yaşanıyor. İş yerlerinde cinsiyet eşitsizliği azalırken, ebeveyn olmakla birlikte ücret farkları artıyor.
Dostluklar, bir çocuğun doğumundan sonra kaçınılmaz olarak değişiyor, bazen de kötüleşiyor
Bir işte başarılı olmak önemlidir ancak ikili ilişkiler gibi faktörler de refah düzeyimizde büyük rol oynar. Bir derginin 1000 kişi üzerinde yaptığı bir araştırma göstermektedir ki; anne ve babalar ebeveyn olduktan sonra arkadaş bulmak konusunda daha çok zorlanıyor.
Kadınların% 69'u ve erkeklerin% 67'si çocuk sahibi olmadan önce arkadaşlıklarından memnunken, kadınların sadece % 54'ü ve erkeklerin % 57'si ebeveyn olduktan sonra bu şekilde hissettiklerini belirtiyor.
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