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    'Çocuk renkli içecekten olmuş olabilir'

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 09:23Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 12:21

    İstanbul Kâğıthane'de çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenince eski ortağını vurarak öldüren matbaacı Okan A. tutuklandı.

    Okan A., polise verdiği ifadesinde, "Ailem, 3 yaşındaki oğlumun büyüdükçe bana benzemediğini fark etti. Ben de kuşkulandım. Özel bir sağlık kuruluşunda yaptırdığımız DNA testi sonrasında oğlum olarak bildiğim çocuğun benim olmadığı ortaya çıktı. Eşim baskılarım sonrasında, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada Cemil Ş.'nin kendisine renkli bir içecek verdiğini, çocuğun bu sırada olmuş olabileceğini söyledi" dedi.

    Habertürk'ün haberine göre, Okan A.'nın eşi Esra A. ise ifadesinde, "Eşimin ortağı renkli bir içecek verdi, bayılmışım. Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Çocuk o zaman olmuş olabilir" diye konuştu. Esra A., Cemil Ş.'yi daha önce bu olay nedeniyle Bahçelievler 75. Yıl Karakolu'na şikâyet ettiğini de söyledi.

     

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    Etiketler: istanbul , kağıthane , çocuk , ortak
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