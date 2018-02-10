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    Çocuk oyun parkında dehşet...

    Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
    10.02.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    KÜTAHYA’da mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Y., çocuk oyun parkında pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralama suçundan gözaltına alındı.

    Olay gece saatlerinde Saray Mahallesi’ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Y. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı.

    Olayda Serkan Köktürk (20) göğsünden, Recep Mutlu (20), Hüseyin Köktürk (19) ve Salih Yıldırım (19) da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedaviye alınan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.’nin ateş açtığını söyledi. Polis ekipleri, muhtar Hasan Hüseyin Y.’yi evinde gözaltına aldı. Hasan Hüseyin Y.’nin suçlamaları kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: Kütahya , pompalı tüfek , muhtar , Serkan Köktürk , Recep Mutlu , Hüseyin Köktürk , Salih Yıldırım , son dakika
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