Çocuk oyun hamurundan zehir çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bakırköy'deki bir kargo firmasından Hollanda'ya gönderilen paketin şüpheli olduğunu tespit etti.

Uzman ekipler,savcılıktan alınan izin sonrasında içinde oyun hamuru seti bulunan kargo paketini açtı. İlk etapta oyun setlerinde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Ancak oyun hamurları incelenince gerçek ortaya çıktı. Rengareng oyun hamurları içerisinde Afyon sakızı olduğu tespit edildi.

Oyun hamurlarından arındırılan afyon sakızının 8.5 kilo olduğu belirlendi. Kargoyu gönderen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.