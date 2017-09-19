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    Çocuk oyun hamurundan uyuşturucu çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    19.09.2017 - 14:58 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 22:07

    İstanbul'dan Hollanda'ya gönderilecek kargo içindeki çocuk oyun hamurlarına zulalanmış 8.5 kilogram uyuşturucu ele geçti.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bakırköy'deki bir kargo firmasından Hollanda'ya gönderilen paketin şüpheli olduğunu tespit etti.

    Çocuk oyun hamurundan uyuşturucu çıktıUzman ekipler,savcılıktan alınan izin sonrasında içinde oyun hamuru seti bulunan kargo paketini açtı. İlk etapta oyun setlerinde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Ancak oyun hamurları incelenince gerçek ortaya çıktı. Rengareng oyun hamurları içerisinde Afyon sakızı olduğu tespit edildi.

    Oyun hamurlarından arındırılan afyon sakızının 8.5 kilo olduğu belirlendi. Kargoyu gönderen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

     

    Etiketler: oyun hamuru , uyuşturucu , hollanda
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