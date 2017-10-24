Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Çocuk kavgası hastaneye taşınmış

    Çocuk kavgası hastaneye taşınmış

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24.10.2017 - 18:41 | Son Güncelleme:

    Üsküdar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde 4 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki çatışmanın nedeni belli oldu. Aynı mahallede yaşayan iki ailenin çocukları arasında yaşanan kavgaya büyükler de dahil olunca iki aile arasında husumet oluştu. Bir süre önce yaşanan kavga karşılıklı tehditlerle devam etti ve hastane bahçesinde silahlı çatışmaya dönüştü.

    Akşam saat 18.00 sıralarında beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtı. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi. Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Otomobille gelerek saldırıyı düzenleyen gruptan da biri kişi yaralandı. Yaralanan kişi arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Hastaneye Özel Harekat Timleri de sevk edilirken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada çatışmanın aynı mahallede yaşayan iki aile üyeleri arasında yaşandığını belirledi.

    Çocuk kavgası hastaneye taşınmış

    İddiaya göre; iki aile Üsküdar Selamsız Mahallesi'nde yaşıyordu. Bir süre önce mahallede iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Bu kavgaya büyükler de dahil olunca iki aile arasında husumet oluştu. Oluşan husumet nedeniyle iki aile üyeleri birbirlerini tehdit etmeye başladı. Ailelerden biri diğer aile üyelerinin hastanede olduğunu öğrenince hazırlık yaparak saldırıyı düzenledi. Saldırıya uğrayan aile de böyle bir saldırıyı beklediği için silahlanmıştı ve bu saldırıya karşılık verdi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

    Çocuk kavgası hastaneye taşınmış

    Etiketler: çatışma , yaralı , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri