Çocuk kavgası hastaneye taşınmış

Akşam saat 18.00 sıralarında beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtı. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi. Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Otomobille gelerek saldırıyı düzenleyen gruptan da biri kişi yaralandı. Yaralanan kişi arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Hastaneye Özel Harekat Timleri de sevk edilirken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada çatışmanın aynı mahallede yaşayan iki aile üyeleri arasında yaşandığını belirledi.

İddiaya göre; iki aile Üsküdar Selamsız Mahallesi'nde yaşıyordu. Bir süre önce mahallede iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Bu kavgaya büyükler de dahil olunca iki aile arasında husumet oluştu. Oluşan husumet nedeniyle iki aile üyeleri birbirlerini tehdit etmeye başladı. Ailelerden biri diğer aile üyelerinin hastanede olduğunu öğrenince hazırlık yaparak saldırıyı düzenledi. Saldırıya uğrayan aile de böyle bir saldırıyı beklediği için silahlanmıştı ve bu saldırıya karşılık verdi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.