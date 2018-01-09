Çocuk katillerin 15 yaşında olanına 17 yıl

Davayı karara bağlayan Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, suça sürüklenen çocukların birlikte hareket ederek Mustafa Mert Peker’in ölümüne, M.S.K.’nın da yaralanmasına sebebiyet verdiklerini, mağdurların telefonlarını da yağmaladıklarını belirtti. Mahkeme, Ö.O.’yu ‘Kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ö.O., suç tarihinde 15 yaşını doldurmadığından cezası 14 yıla indirildi. Mahkeme, iyi hal indirimi de uygulayarak Ö.O.’ya 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ö.O.’yu ‘Yağma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Ö.O’yu ‘Kasten Yaralama’ suçundan da 1000 TL adli para cezasına çarptırdı. 15 yaşını doldurmayan S.G.’ye ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, S.G.’yi ‘yağma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve ‘Kasten yaralama’ suçundan 1000 bin TL adli para cezasına çarptırdı.



YAĞMADAN DA 9 AY

Olay tarihinde 15 yaşını dolduran T.A.’yı ise ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ‘Yağma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve ‘Kasten yaralama’ suçundan da 1320 TL adli para cezası verdi.



