Çocuk istismarında kimyasal hadım

Kimyasal hadım, dünyada ilk kez 1944’te erkeklerin testosteron seviyesini düşürmek amacıyla ‘dietilstilbestrol’ adı verilen yapay östrojenin kullanılmasıyla uygulandı. O tarihten bu yana cinsel suçlara karşı müebbet hapis cezası ya da idam kararlarına göre tartışmalı bir alternatif olarak çeşitli ülkelerde kullanılıyor.

Almanya ‘ciddi hastalıklı’ vakalarda hadım işlemine karar verebiliyor.

Portekiz, Polonya, İngiltere, Moldova, Estonya ve Makedonya’da çocuk tacizi vakalarında kimyasal hadım cezası uygulanıyor.

Arjantin kanunlarına göre Mendoza bölgesinde kendi isteği ile kimyasal hadım olan mahkûmlara ceza indirimi yapılıyor.

Hindistan’da da çocuk istismarı vakalarında kimyasal hadım uygulanırken, Rusya’da 14 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda yine aynı yöntem kullanılıyor.

ABD’de ise Kaliforniya başta olmak üzere sekiz eyalette kimyasal hadım, idam cezası yerine uygulanıyor. Suçun mahiyeti ve uygulanışına göre eyaletlerde farklılık bulunuyor. Ancak ülkedeki insan hakları örgütleri bu uygulamaya tepki gösteriyor.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Prof. Dr. Ersan Şen: Anayasa ve kanunlarda cevaz verilmeyen bu tedbirin temel hak ve hürriyetleri sınırlayarak, AİHS’de güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağını ihlal etmesi kabul edilemeyecektir. Hükümlünün vücut bütünlüğüne yönelik geri dönüşü olmayacak ağır müdahalenin insanlık onuruyla bağdaşmadığı ve ‘kısasa kısas’ yöntemi ile faili cezalandırma amacı taşıdığı inkâr edilemeyecektir. Zinanın yaptırımı ise sadece boşanma ve tazminat olabilir.

Prof. Dr. Devrim Güngör: Cinsel suçları işleyen faillerin hadım edilmesi önerileri ile ilgili olarak failin vücut bütünlüğünü bozan, ona kalıcı olarak zarar veren müdahalelere, çağdaş ceza müeyyideleri arasında yer verilmediğini hatırlamak gerekir. Suçla mücadelenin tek etkin yolu suçluyu cezalandırmak değil, suçun sebepleri üzerine kafa yorup bu sebepleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

‘TALEBİMİZİ DUYDULAR’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz ve bu konuyu sonlandıracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “2019’un en temel aktörleri kadınlar olacak. Kadınlar, 2019’da Türkiye Cumhuriyeti’ne demokrasiyi getirecekler. ‘6 yaşındaki çocukla evlenebilir’ diye fetva veren, görüş bildiren ve onlara destek veren iktidara asla ve asla oy vermeyin. Televizyonlarda söylüyorlar, kimseden ses yok. Başka bir şey olsa televizyonlar kapatılır, konuşanlar tutuklanır, bunların sırtı sıvazlanıyor. Çocuklarınızı seviyorsanız, bu anlayışı Türkiye’ye getirmek isteyenlere asla ve asla ödün vermeyin. Çocuk istismarcılarına en ağır cezayı getireceğiz. Bu konuyu eğitimle, cezayla çocuklarımızı baş tacı ederek sonlandıracağız. Hükümet bu konuda bir çalışma yapıyor, teşekkür ederiz, en azından bizim talebimizi duydular. Kız çocuklarının okuması için ailelere özel destek vereceğiz.”