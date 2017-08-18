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    Çocuk gürültüsü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı

    AA
    18 Ağustos 2017 - 00:58Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 00:58

    Aydın'da çocuk gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, 2'si ağır 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Adnan Gök, sokakta gürültü yaptığı iddiasıyla C.E.H'ye (15) bağırmaya başladı. Çocuğun babası Olcay Harman (40) da Gök'e uyarıda bulununca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gök, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
    Olayda, baba Harman, oğlu C.E.H ve Harman'ın ağabeyi Turgay Harman (44) yaralandı.

    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen çevik kuvvet, olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri kavgaya müdahale etti.  Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Olaydan sonra gözaltına alınan Gök'ün ise daha önce de aynı mahallede benzer nedenle farklı kişilerle tartıştığı belirtildi. 

    Etiketler: aydın , kavga , silah
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