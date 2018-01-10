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    'Çocuk gelinlere' kuaförler 'dur' diyecek

    AA
    10.01.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan karar kapsamında kentteki kadın kuaförlerinde küçük yaştaki kız çocuklarına gelin başı ve makyajı yapılmayacak.

    Kentteki 850 kadın kuaförde başlatılan uygulamanın fotoğrafçılar ve terzilerde de uygulanması hedefleniyor. Kuaförlerin camlarına '18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılamaz' yazılı afişler asıldı. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava ise Gaziantep Barosu ile aldıkları ortak karar sonucu böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

    Kentteki 850 kuaföre afiş astıklarını ifade eden Alkava, "Çocuklarımızın okullarda ve parklarda olmasını istiyoruz. Evlilik onlar için değil. Bu uygulamayı mümkün olduğu kadar yaymaya çalışıyoruz. İnsanlara bu konular hakkında bilgiler veriyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımız aldığımız karardan dolayı gayet memnun. 850 kuaförümüzün hepsinde böyle bir uygulama başlattık." dedi.

    Çocuk gelinlere kuaförler dur diyecek
    ''KATILMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ''

    Kuaför Ebru Güneş de böyle bir uygulama başlatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktardı. Özellikle kız çocuklarının topluma kazandırılmaları için eğitim almaları gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Çocukların, küçük gelin olmalarına kesinlikle karşıyız. Çok güzel bir uygulama olmuş. Bize daha önce çocuk gelinler gelmişti. Saçlarını yapmak istemedik. Bundan sonra da 18 yaşın altındaki çocuklarımıza gelin başı ve makyaj yapmıyoruz." dedi.

    Güneş, kız çocuklarının zorunluluktan dolayı erken yaşta bu tür kararlar aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
    "Böyle bir karar alınması aileleri de bilinçlendirecektir. Bizler zaten 18 yaşını doldurmamış çocukların böyle bir istek içerisinde olacaklarını düşünmüyoruz. Umarız bu proje Türkiye'ye örnek olur. Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz."

    Etiketler: çocuk gelin
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