 Çocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyor

Söz konusu olayda, kendisinden 10 yaş büyük bir kişi ile evlendirilmek istenen çocuğun saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındığı belirtilen açıklamada, bu olayın ardından ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na duyarlı vatandaşlar tarafından çok sayıda ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, dün de Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri iki çocuğun "erken yaşta ve zorla evlendirilmekten" kurtarılmasını sağladı.

Mardin'den evlendirilmek üzere Konya'ya götürülen 2003 doğumlu B.T, il müdürlükleri ile emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucunda devlet koruması altına alındı.

Ayrıca bir vatandaşın 2001 doğumlu C.T. isimli çocuğun Mardin'de zorla evlendirileceğine yönelik ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, emniyet güçleriyle yürütülen çalışma sonucunda küçük kızın kurtarılmasını ve devlet koruması altına alınmasını sağladı.

BAKAN KAYA’DAN ‘ALO 183'Ü ARAYIN’ ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bakanlık görevine başladığım günden bu yana erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele en çok önem verdiğim konulardan birisi. Bizim erken yaşta evlendirilmeye karşı hiçbir şekilde hoşgörü duymamız ya da müsamaha göstermemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bakanlık olarak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planı"nın hayata geçirildiğini ve tüm il müdürlüklerinin erken yaşta evlilikleri önlemek için hassas bir çalışma yürüttüğünü aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor. Bu yüzden 81 ilimizde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürütüyoruz.

Vatandaşlarımızı devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum."