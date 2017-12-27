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    Çocuk dergisinde İsrail krizi

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    27.12.2017 - 15:40 | Son Güncelleme:

    FRANSA’da 5-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan Youpi adlı dergide, “Bazı ülkeler için İsrail gerçek bir ülke değil” yorumuna yer verilmesi krize neden oldu. Fransa’daki Musevi kurumlarının temsilcilerinin sert tepkisiyle karşılaşan yayınevi, aylık tirajı yaklaşık 60 bin olan dergiyi satıştan çekti.

    Derginin ocak sayısında bir dünya haritası eşliğinde ülkelerden bahsedilirken, “Bu 197 ülkeye devletler diyoruz, Fransa, Almanya ya da Cezayir gibi. Birkaç ülke daha var ancak dünyanın tüm ülkeleri bunlara gerçek ülke denmesi konusunda hemfikir değil (örneğin İsrail ve Kuzey Kore)” ifadelerine yer verildi.

    Bu ifadelerin fark edilmesi üzerine Fransa’daki Musevi kurumlarını temsil eden konsey olan CRIF’in Başkanı Francis Kalifat, yayıncı grupla temasa geçerek derginin geri çekilmesini ve düzeltme yayımlanmasını istedi. Bu talep üzerine yayıncı grup Bayard, bir hata ve yanlış ifade olduğunu kabul ederek dergiyi satıştan çekme kararı aldı. Bayard’dan yapılan açıklamada, hiçbir şekilde İsrail Devleti’nin varlığını tartışmaya açma niyetinde olunmadığı belirtildi.

    Dergiyi satıştan çeken grup bununla da kalmayarak bir sonraki sayıda bir düzeltme ve İsrail’in nasıl ve neden kurulduğunu anlatan bir yazı yayımlama kararı da aldı.

    Etiketler: Youpi , filistin , dergi
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