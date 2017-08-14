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    Çocuk damadın çocuk katiline

    Salih ÜÇTEPE/DHA
    14 Ağustos 2017 - 22:28Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:28

    ADANA'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın kendi evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, nikâhsız eşi 18 yaşındaki Z.K.'nın ardından, 17 yaşındaki İ.D. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

    Çocuk şüpheli İ.D. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianamesinde İ.D.'nin ifadesine de yer verdi. Z.K. ile ilişkisi olduğunu söyleyen İ.D. kendini şöyle savundu:

    ‘HATIRLAMIYORUM’
    “Z.K. zorla benden habersiz evlendirildi. Bana boşanacağını söyledi. Olay günü uyuşturucu madde ve alkol almıştım. Kendimi bir anda Z.K.'nın evinde buldum. Z.K. ile ayrılmasıyla ilgili konuştuk. Bu sırada İsa Arıç içeri girdi. Kendimi korumak için bıçağı çektim. Gerisini hatırlamıyorum." Savcı, İ.D. hakkında yaşının küçük olması nedeniyle kasten öldürme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Her 2 dava, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilecek.

    Etiketler: Cinayet , Adana , gazetehaberleri
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