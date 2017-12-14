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Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Tüm ebeveynler, çocuklarını korumak konusunda oldukça hassastırlar. Yani çocuklarımızın ihtiyaçlarına karşı hepimiz duyarlıyızdır: Mesela vücutlarında açıklanamayan bir döküntü ortaya çıkarsa ya da ateşleri çıktığında hemen doktora götürürüz. Çünkü görülebilen yaraların fark edilmesi kolaydır.

Kaynak: Doğan Burda
14.12.2017 - 11:29 | Son Güncelleme :

Peki ya görülemeyen yaralar? Bir çocuğun okulda ya da sokakta arkadaşlarıyla sorun yaşaması veya açıklanamayan davranışları olması farklı bir durumdur. Ebeveynler bu gibi durumlarda, genelde kendilerini şaşkınlık içerisinde hissederler ve ne yapmaları gerektiği konusunda bir türlü emin olamazlar.

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

İstatistiklere göre, her beş çocuktan birinde duygusal veya davranışsal bir bozukluk bulunuyor. Siz de bir ebeveyn olarak, bir şeylerin doğru gitmediğini fark edebilirsiniz ancak nedeninin ne olduğu veya ne yapılması gerektiği bir sır olarak kalır. Çocuklardaki psikolojik rahatsızlık belirtilerini fark edemezsiniz. Bir doktor, bir akraba veya bir arkadaşınız size bunun geçici bir süreç olduğunu söyleyebilir; ama siz zamanla notların herhangi bir iyileşme göstermediğini hissedersiniz.

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Az sonra okuyacaklarınız, çocuklardaki psikolojik rahatsızlıkların belirtileri olup, özel bir dikkat gösterilmesi gereken bir sorunun da işareti olabilir. Eğer çocuğunuz bu semptomlardan bir veya birkaçını yaşıyorsa, bunun sadece stresle ilgisi olmayabilir. İşte o belirtiler!

Çocuğunuz okulda daha fazla zorlanıyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Diğer çocuklara zorbalık yapıyorsa...

Kendini yaralamaya çalışıyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Arkadaşlarından ve ailesinden kaçıyorsa...

Sıklıkla ruh hali değişiklikleri yaşıyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Öfke patlamaları veya aşırı korku gibi yoğun duygular yaşıyorsa...

Enerjisi veya motivasyonu yoksa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Konsantre olmakta güçlük çekiyorsa...

Uyumakta zorluk çekiyor ya da çok kabus görüyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Çok fazla fiziksel şikayeti varsa...

Görünüşünü ihmal ediyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Kilosu, fiziği veya görünüşüyle ​​ilgili takıntılıysa...

Her zamankinden daha fazla veya daha az yemek yiyorsa...

Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Bipolar bozukluk, anoreksiya, depresyon gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklar, çocuklarda kendilerini bu belirtilerle gösterebilir. Bu nedenle daima ebeveyn radarınızı açık tutmaya ve çocuğunuzda her zamankinden farklı davranışlar gözlemlediğinizde bunları dikkate almaya özen gösterin. 

 

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Etiketler: çocuk psikolojisi , Psikoloji , çocuklar
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