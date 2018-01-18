Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Bir yandan karnelerin nasıl geleceği merak edilirken, bir yandan da özellikle notları iyi olanlar anne-babasının alacağı ‘karne hediyesi’nin ne olacağını da tahmin etmeye çalışıyor. Peki sizin çocuğunuzun karne hediyesi ne olacak?
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