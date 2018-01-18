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    Çocuğunuzun karne hediyesi ne olacak?

    Hürriyet Eğitim
    18.01.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Bir yandan karnelerin nasıl geleceği merak edilirken, bir yandan da özellikle notları iyi olanlar anne-babasının alacağı ‘karne hediyesi’nin ne olacağını da tahmin etmeye çalışıyor. Peki sizin çocuğunuzun karne hediyesi ne olacak?

    Eğitimciler genellikle ‘karne hediyesi’ne karşı çıksa da ‘küçük bir şey’ alınıyor ya da yapılıyor yine de. Bu durumda da hediyenin ne olacağı sorusu akıllara geliyor.

    Etiketler: Hediye , ÖĞRENCİ , Çocuk , Aile
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