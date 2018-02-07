Çocuğunuzun beslenme çantası için 2 pratik tarif

KAVRULMUŞ KARNABAHAR TABULE

Malzemeler

1 büyük karnabahar, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tarçın, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 25 gram toz badem, 1 adet ince kıyılmış kırmızı soğan, 200 gram ufalanmış beyaz peynir, 110 gram nar tanesi, 1 limonun suyu, yarım demet ince doğranmış maydanoz, yarım demet nanenin küçük yaprakları

Hazırlanışı

Fırını 200 dereceye ısıtın. Karnabaharların çiçeklerini saplarından ayırın ve kabaca doğrayın. Karnabaharları bir doğrayıcının içine koyun ve kuskus tanelerine benzeyene kadar 30 saniye kadar çevirin. Daha sonra büyük bir kap içine alın. Baharatları ve zeytinyağını karnabaharın içine atın ve arada tadına bakın. Bu karışımı ince bir tabaka halinde fırın tepsisine yayın ve 12 dakika boyunca fırında kızartın. Çıkardıktan sonra karıştırın ve soğuması için kenara bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde diğer malzemeleri karıştırın ve tatlandırın. Son olarak üzerine naneleri serpiştirin. İşte çocuğunuz için hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazır bile!

TON BALIĞI, AVOKADO VE KİNOA SALATASI

Malzemeler

100 gram kinoa, 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, 1 limonun suyu, yarım çorba kaşığı beyaz şarap sirkesi, 120 gram ton balığı, 1 soyulup doğranmış avokado, 200 gram kiraz domates, 50 gram ufalanmış beyaz peynir, 50 gram bebek ıspanak, 2 yemek kaşığı karışık tohum, kızarmış ekmek küpleri.

Hazırlanışı

Kinoaları soğuk suda durulayın. Bir tencereye koyun suyla kaplayın ve kaynatın. Kaynadığında ısıyı azaltın ve kinoalar şişene kadar bir 15 dakika daha kaynamasına izin verin. Daha sonra suyunu süzüp hafifçe soğuması için başka bir kaba alın. Bu arada başka bir yerde; yağ, limon suyu ve sirkeyi bir miktar baharatla karıştırın. Kinoa soğuduktan sonra peynirleri ve kalan tüm malzemeleri karıştırın. Sağlıklı beslenme çantanız hazır!

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