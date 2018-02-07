Çocuğunuzun beslenme çantası için 2 pratik tarif

KAVRULMUŞ KARNABAHAR TABULE
Malzemeler
1 büyük karnabahar, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tarçın, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 25 gram toz badem, 1 adet ince kıyılmış kırmızı soğan, 200 gram ufalanmış beyaz peynir, 110 gram nar tanesi, 1 limonun suyu, yarım demet ince doğranmış maydanoz, yarım demet nanenin küçük yaprakları
Hazırlanışı
Fırını 200 dereceye ısıtın. Karnabaharların çiçeklerini saplarından ayırın ve kabaca doğrayın. Karnabaharları bir doğrayıcının içine koyun ve kuskus tanelerine benzeyene kadar 30 saniye kadar çevirin. Daha sonra büyük bir kap içine alın. Baharatları ve zeytinyağını karnabaharın içine atın ve arada tadına bakın. Bu karışımı ince bir tabaka halinde fırın tepsisine yayın ve 12 dakika boyunca fırında kızartın. Çıkardıktan sonra karıştırın ve soğuması için kenara bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde diğer malzemeleri karıştırın ve tatlandırın. Son olarak üzerine naneleri serpiştirin. İşte çocuğunuz için hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazır bile!
TON BALIĞI, AVOKADO VE KİNOA SALATASI
Malzemeler
100 gram kinoa, 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, 1 limonun suyu, yarım çorba kaşığı beyaz şarap sirkesi, 120 gram ton balığı, 1 soyulup doğranmış avokado, 200 gram kiraz domates, 50 gram ufalanmış beyaz peynir, 50 gram bebek ıspanak, 2 yemek kaşığı karışık tohum, kızarmış ekmek küpleri.
Hazırlanışı
Kinoaları soğuk suda durulayın. Bir tencereye koyun suyla kaplayın ve kaynatın. Kaynadığında ısıyı azaltın ve kinoalar şişene kadar bir 15 dakika daha kaynamasına izin verin. Daha sonra suyunu süzüp hafifçe soğuması için başka bir kaba alın. Bu arada başka bir yerde; yağ, limon suyu ve sirkeyi bir miktar baharatla karıştırın. Kinoa soğuduktan sonra peynirleri ve kalan tüm malzemeleri karıştırın. Sağlıklı beslenme çantanız hazır!
ÇOCUĞUNUZ İÇİN HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ BİR DE VİDEOLU TARİFİMİZ VAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün