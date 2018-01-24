Uzmanlardan çalışan annelere öneriler: Çocuğunuzla nitelikli zaman geçirin

Doğum sonrası çalışma hayatına geri dönen anneler, çocuğuyla az vakit geçirdiğini düşünebiliyor. Birçoğu bu konuda endişe veya suçluluk duygusu yaşıyor. Ancak anne-çocuk ilişkisinde geçirilen zamanın niceliğine değil, niteliğine bakmak gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Zeynep Melis Suveren, şu uyarılarda bulunuyor:

“Kendinizi ayna gibi düşünürseniz, siz mutlu olursanız çevrenize de mutluluk verirsiniz. Bu nedenle öncelikle annenin mutlu olması, çalıştığı işten keyif alması çok önemli. Ayrıca babalar nasıl çalışıyorsa, anneler de çalışır gerçeğini asla unutmayın ve bu durumu içinizde normalleştirin. Çocuğunuzla ayrı kaldığınız zamanları da daha sonra telafi etmeliyim düşüncesiyle değerlendirmeyin. Önemli olan geçirdiğiniz zamanın kalitesi. Örneğin, çocuğunuzla aynı evin içinde 24 saat birlikte olup bir yandan sürekli televizyon izleyip bir yandan da sürekli ev işyeriyle uğraşırsanız, birlikte geçirilen vaktin pek bir anlamı kalmıyor. Ona tamamen konsantre olduğunuz bir yarım saat, amaçsızca geçirilen bir 3 saatten çok daha kıymetli. Çocuğunuzla ne kadar sağlıklı ilişki kurar ve verimli zaman geçirirseniz bağlarınız da o kadar kuvvetli olacak.

ONA KARŞI DÜRÜST OLUN

Eve adım attığınız anda çocuğunuza ya da çocuklarınıza sarılın ve öncelikle duygusal olarak doyurmaya çalışın. Elbette her yaş grubunun farklı ihtiyaçları var. Bunları belirleyerek de özellikle hafta sonraları için çeşitli aktiviteler gerçekleştirin. Neye ilgisi varsa ona teşvik etmeye çalışın. Ayrıca sabah işe giderken de sağlıklı ayrılmak çok önemli. Çocuğunuza karşı dürüst olun ve ona işe gittiğinizi anlatın, el sallayarak evden çıkın. Belli bir saatte de evde olmaya özen gösterin. Böylece ona eve geri döneceğinize dair güven verebilirsiniz. Anne ve babası evde yokken kaygı taşıyıp taşımadığına da çok dikkat edin. Siz yokken hırçınlaşıyorsa veya hiçbir şeye konsantre olamıyorsa yolunda gitmeyen bir durum olabilir. Bu durumda altında yatan sebepleri bulmaya çalışın.”

BAKIMI EN ÇOK ANNEANNELER VE BABAANNELER ÜSTLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımını yüzde 86 oranında anneler üstleniyor. Doğum sonrası çalışma hayatına geri dönen annelerin yardımına ise ya anneanneler veya babaanneler gibi aile büyükleri ya da bakıcılar yetişiyor.