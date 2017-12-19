Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem
Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye onu sevdiğinizi ve önemsediğinizi bilmesidir. Tabii ki hepimiz doğdukları andan itibaren çocuklarımızı severiz, onları koruruz ve iyi bir hayat sürmeleri için elimizden gelen her şeyi yaparız. Fakat bu eylemleri bazen doğru adımlarla dile getiremeyebiliriz. İşte biraz sonra bahsedeceğimiz 5 yöntem ile çocuklarınıza onları sevdiğinizi ve önemsediğinizi en iyi şekilde hissettirebileceksiniz.
Onları dinleyin
Çocukların her zaman çok fazla söyleyecek şeyleri vardır. Fakat biz çoğu zaman kendi varsayımlarımızla ve düşüncelerimizle hareket ederiz. Bu zamanlarda onları sevdiğimizi ve önemsediğimizi düşünerek kendi düşüncelerimize uyarız; fakat onlara en büyük haksızlığı bu şekilde yaparız. Bu yüzden çocuklarınıza kulak verin ve onları canı gönülden dinleyin. Elinizde her ne varsa; telefon, bilgisayar veya kitap her şeyi bırakın ve tüm dikkatinizi onlara verin. Bu sevildiklerini ve önemsendiklerini hissettirecektir.
Çocuk olmalarına izin verin
Çocuklara onlara sevdiğinizi göstermenin bir diğer yolu onlara çocuk olduğunu hissettirmenizdir. Evet gitmeleri gereken bir okul ve sorumlulukları vardır. Fakat onları bu durum ve aşırı koruma altında olmaları canlarını sıkar. Onları korku psikolojisiyle yetiştirmeyin; güvenlik çemberiniz altında olayları ve kişileri kendi kendilerine deneyimlemelerine ve çocuk olmalarına izin verin.
Yetişkin olun!
Şimdi “Yetişkin olun!” da ne demek oluyor diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Evet tekrar söylüyoruz, yetişkin olun! Hani halk arasında bir cümle vardır "Çocukla çocuk olma" diye; aynen öyle. Bazı ebeveynler çocuklarla çocuk olarak onlarla psikolojik bir rekabete giriyorlar. Bunun yerine çocukların savunmasız, deneyimsiz olduklarını ve yönlendirici bir el aradıklarını bilmeleri gerekiyor. Bazı durumlarda çocuğunuzun arkadaşı olmanız gerekir fakat onunla tartışan kötü bir arkadaş olmamalısınız. Kötü arkadaş olacağınız her durumda iyi bir yetişkin olmayı tercih edin.
Çocuklarınızın hayallerini kucaklayın
Hayallerinizi çocuklarınıza empoze etmeye çalışmayın. Evet çocuğunuz olduğu için istediğiniz doğrultuda yetişmesini isteyebilirsiniz. Fakat onun bir hayatı olduğunu ve buna kendisi karar vereceğini unutmayın. Hayallerinden bahsederken hayallerini sevgiyle kucaklayın. Ve ona en iyisi olması için destek vermekten başka bir şey yapmamaya çalışın.
Onlara öncelik verin
Hayatta yapabileceğiniz her şeyi yaptıysanız, yeni bir yaşamın doğuşuna şahit olduysanız, çocuklarınızı öncelik haline getirmenin vakti gelmiştir. Onları sevdiğinizi hissettirin, onları dinleyin, onlara destek olun ve en önemlisi öncelik sıranızda onları birinci sıraya koyun. Bir de unutmadan; onlara güzel bir bisiklet alın! 😊 Her çocuğun güzel bir bisiklete ihtiyacı vardır.
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