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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
19.12.2017 - 10:14, Son Güncelleme:

Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

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Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye onu sevdiğinizi ve önemsediğinizi bilmesidir. Tabii ki hepimiz doğdukları andan itibaren çocuklarımızı severiz, onları koruruz ve iyi bir hayat sürmeleri için elimizden gelen her şeyi yaparız. Fakat bu eylemleri bazen doğru adımlarla dile getiremeyebiliriz. İşte biraz sonra bahsedeceğimiz 5 yöntem ile çocuklarınıza onları sevdiğinizi ve önemsediğinizi en iyi şekilde hissettirebileceksiniz.

Onları dinleyin

Çocukların her zaman çok fazla söyleyecek şeyleri vardır. Fakat biz çoğu zaman kendi varsayımlarımızla ve düşüncelerimizle hareket ederiz. Bu zamanlarda onları sevdiğimizi ve önemsediğimizi düşünerek kendi düşüncelerimize uyarız; fakat onlara en büyük haksızlığı bu şekilde yaparız. Bu yüzden çocuklarınıza kulak verin ve onları canı gönülden dinleyin. Elinizde her ne varsa; telefon, bilgisayar veya kitap her şeyi bırakın ve tüm dikkatinizi onlara verin. Bu sevildiklerini ve önemsendiklerini hissettirecektir.

Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

Çocuk olmalarına izin verin

Çocuklara onlara sevdiğinizi göstermenin bir diğer yolu onlara çocuk olduğunu hissettirmenizdir. Evet gitmeleri gereken bir okul ve sorumlulukları vardır. Fakat onları bu durum ve aşırı koruma altında olmaları canlarını sıkar. Onları korku psikolojisiyle yetiştirmeyin; güvenlik çemberiniz altında olayları ve kişileri kendi kendilerine deneyimlemelerine ve çocuk olmalarına izin verin.

Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

Yetişkin olun!

Şimdi “Yetişkin olun!” da ne demek oluyor diye kendinize soruyor olabilirsiniz.  Evet tekrar söylüyoruz, yetişkin olun! Hani halk arasında bir cümle vardır "Çocukla çocuk olma" diye; aynen öyle. Bazı ebeveynler çocuklarla çocuk olarak onlarla psikolojik bir rekabete giriyorlar. Bunun yerine çocukların savunmasız, deneyimsiz olduklarını ve yönlendirici bir el aradıklarını bilmeleri gerekiyor. Bazı durumlarda çocuğunuzun arkadaşı olmanız gerekir fakat onunla tartışan kötü bir arkadaş olmamalısınız. Kötü arkadaş olacağınız her durumda iyi bir yetişkin olmayı tercih edin.

Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

Çocuklarınızın hayallerini kucaklayın

Hayallerinizi çocuklarınıza empoze etmeye çalışmayın. Evet çocuğunuz olduğu için istediğiniz doğrultuda yetişmesini isteyebilirsiniz. Fakat onun bir hayatı olduğunu ve buna kendisi karar vereceğini unutmayın. Hayallerinden bahsederken hayallerini sevgiyle kucaklayın. Ve ona en iyisi olması için destek vermekten başka bir şey yapmamaya çalışın.

Çocuğunuza onu önemsediğinizi ve sevdiğimizi belli edecek 5 yöntem

Onlara öncelik verin

Hayatta yapabileceğiniz her şeyi yaptıysanız, yeni bir yaşamın doğuşuna şahit olduysanız, çocuklarınızı öncelik haline getirmenin vakti gelmiştir. Onları sevdiğinizi hissettirin, onları dinleyin, onlara destek olun ve en önemlisi öncelik sıranızda onları birinci sıraya koyun. Bir de unutmadan; onlara güzel bir bisiklet alın! 😊 Her çocuğun güzel bir bisiklete ihtiyacı vardır.

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