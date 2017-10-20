Çocuğunuza karnabaharı bu tariflerle sevdirin

Karnabahar Pizzası

Malzemeler

Pizza tabanı için 1 orta boy karnabahar, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı krem peynir, tuz, karabiber. Sosu için 2 tane domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Süslemek için 1 adet domates ve tercihen mozzarella veya kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Renk ve lezzet katması için taze fesleğen yaprakları da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanışı

Karnabaharı rendeleyip haşladıktan sonra içine yumurta, krem peynir ve baharatları ekleyerek hazırladığınız pizza tabanını üzerine yağlı kâğıt yayılmış uygun bir fırın tepsisine koyarak yuvarlak bir şekil verin. Yaklaşık 160 derecede üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra fırından alın. Hazırladığınız sosu pizza tabanının üzerine güzelce sürdükten sonra dilimlediğiniz domatesleri, fesleğen yapraklarını ve peyniri de ekleyin. Tekrar fırına verin. Peynirler eriyip hafif kızardığında fırından alıp servis edebilirsiniz.

Karnabahar Köftesi

Malzemeler

Yarım karnabahar, 1 yumurta, 1 kırmızıbiber, 2 taze soğan, yarım su bardağı un, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 su bardağı galeta unu, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı yoğurt, tuz, kimyon, karabiber. Kızartmak için ayçiçek yağı.

Hazırlanışı

Karnabaharı parçalara ayırarak haşlayın. Haşlanan karnabaharı çatal yardımıyla ezerek içine önceden doğradığınız taze soğan ve kırmızıbiberi ekleyin. Yumurtayı, rendelenmiş kaşar peynirini, baharatları ve unu da ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamuru daha iyi şekil alması için 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlak köfteler haline getirdikten sonra bu köfteleri galeta ununa bulayın ve kızgın yağda kızartın. Köfteler kızardıktan sonra zevkinize göre üzerine sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt dökerek servis edebilirsiniz.

Çıtır Karnabahar

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, tuz, karabiber. Kızartmak için ayçiçek yağı.

Hazırlanışı

Karnabaharı parçalara ayırarak haşlayın, fazla yumuşamadan ocaktan alın. Karnabaharları yumurta, galeta unu ve baharatlardan hazırlanan karışıma teker teker bulayarak kızartın. Kızarmış karnabaharları yoğurtla veya çocuğunuzun sevdiği diğer soslarla servis edebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZ BU TATLIYI DA ÇOK SEVECEK