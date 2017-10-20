Çocuğunuza karnabaharı bu tariflerle sevdirin

Karnabahar Pizzası
Malzemeler
Pizza tabanı için 1 orta boy karnabahar, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı krem peynir, tuz, karabiber. Sosu için 2 tane domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Süslemek için 1 adet domates ve tercihen mozzarella veya kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Renk ve lezzet katması için taze fesleğen yaprakları da ekleyebilirsiniz.
Hazırlanışı
Karnabaharı rendeleyip haşladıktan sonra içine yumurta, krem peynir ve baharatları ekleyerek hazırladığınız pizza tabanını üzerine yağlı kâğıt yayılmış uygun bir fırın tepsisine koyarak yuvarlak bir şekil verin. Yaklaşık 160 derecede üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra fırından alın. Hazırladığınız sosu pizza tabanının üzerine güzelce sürdükten sonra dilimlediğiniz domatesleri, fesleğen yapraklarını ve peyniri de ekleyin. Tekrar fırına verin. Peynirler eriyip hafif kızardığında fırından alıp servis edebilirsiniz.
Karnabahar Köftesi
Malzemeler
Yarım karnabahar, 1 yumurta, 1 kırmızıbiber, 2 taze soğan, yarım su bardağı un, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 su bardağı galeta unu, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı yoğurt, tuz, kimyon, karabiber. Kızartmak için ayçiçek yağı.
Hazırlanışı
Karnabaharı parçalara ayırarak haşlayın. Haşlanan karnabaharı çatal yardımıyla ezerek içine önceden doğradığınız taze soğan ve kırmızıbiberi ekleyin. Yumurtayı, rendelenmiş kaşar peynirini, baharatları ve unu da ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamuru daha iyi şekil alması için 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlak köfteler haline getirdikten sonra bu köfteleri galeta ununa bulayın ve kızgın yağda kızartın. Köfteler kızardıktan sonra zevkinize göre üzerine sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt dökerek servis edebilirsiniz.
Çıtır Karnabahar
Malzemeler
1 adet orta boy karnabahar, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, tuz, karabiber. Kızartmak için ayçiçek yağı.
Hazırlanışı
Karnabaharı parçalara ayırarak haşlayın, fazla yumuşamadan ocaktan alın. Karnabaharları yumurta, galeta unu ve baharatlardan hazırlanan karışıma teker teker bulayarak kızartın. Kızarmış karnabaharları yoğurtla veya çocuğunuzun sevdiği diğer soslarla servis edebilirsiniz.
ÇOCUĞUNUZ BU TATLIYI DA ÇOK SEVECEK
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün