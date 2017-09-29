Çocuğunuz okula uyum sağlayamadıysa dikkat!

Okula ilk defa adım atan okul öncesi, hazırlık ile ilkokullu çocuklar ve yeni bir kademeye başlayan öğrenciler sıklıkla okula uyum sorunu yaşayabiliyor. Onların bu kaygıları, kimi zaman uzman eşliğinde incelenmesi gerekse de, çoğunlukla ailelerin üstesinden kolaylıkla gelebileceği bir uyum süreci olarak görülüyor. Çocukların her gün yeni bir şeyler öğrenmenin keyfini yaşadıkları, eğlendikleri, mutlu ve değerli olduklarını hissettikleri bir eğitim ortamında okula daha kolay uyum sağladıklarını belirten Kayı Okulları Eğitim Danışmanı Deniz Demirtaş, bu süreci çok daha sancısız geçirmek isteyen ailelere şu tavsiyeleri verdi:

MERAK VE KORKU BİRBİRİNE KARIŞIYOR

“Okula uyum süreci merak ve korkunun birbirine karışmış halde yaşandığı bir süreç. İç içe geçmiş bu iki duygunun kaynağına baktığımızda, sıklıkla bilinmezliğin yarattığı karmaşayla karşılaşıyoruz. Okulun nasıl bir yer olduğunu ve neden gittiğini, orada nasıl insanlar olduğunu, orada ne kadar ve nasıl zaman geçireceğini tam olarak bilemeyen bir çocuk için, cevap bulamadığı tüm sorular okula uyum sürecini zorlaştıran kaygılara neden olabiliyor. Bu bilinmezliğin içinde her çocuk farklı soru işaretleriyle okulla tanışıyor.

İlk tanışma döneminde okula ‘merhaba’ diyen çocuklar için birlikte vakit geçirdikleri anne-babadan ayrılmak da olumsuz bir etki yaratabiliyor. Bu süreci zorlaştıran yenikliklerden bir diğeri de yeni sınırların, doğruların ve yanlışların olduğu büyük bir grubun bir parçası olmaya alışmak. Çocuklar içine dâhil oldukları, olmaya çalıştıkları yeni grupların içinde paylaşmayı, sınırları, kendi haklarını ve bu hakları nerede, nasıl, ne şekilde koruyacaklarını öğreniyorlar. Tüm bunlar hesaba katıldığında okul öncesi, hazırlık, ilkokul dönemlerinde daha sık karşılaşılan okula uyum temelli sorunların aslında normal bir süreç olduğu görülüyor. Peki, küçük çocukların dünyalarında büyük yer kaplayan okulla ilgili soru işaretlerini ve okul kaygısını azaltmak, okula uyum sürecinde onların yanında olabilmek için aileler neler yapabilir?

ZAMANLAMALARI DÜZENLEYİN

- Okula uyum, evde başlar. Uzun tatil sonrası evde tekrar düzenli bir yaşamın başlaması kilit nokta. Bu açıdan teknolojik aletlerin kullanım süresini, ders çalışma, uyku saati gibi zamanlamaları öncelikle düzenleyin.

- Çocukların okulu keşfetmeleri ve eğitmenlerine güvenmeleri bir süreç. Bu alışma döneminde onunla, okul ve öğretmenleriyle ilgili olumlu yorumlarınızı, okulun güvenli bir yer olduğuna dair inancınızı paylaşmanız süreci kolaylaştırır.

- Okulda kimlerin olduğunu, birlikte neler yapacaklarını, sizin niçin okulda olmadığınızı açıklamanız, okulda yapılan aktiviteler üzerine sohbet etmeniz okul kavramının çocuklarda yerleşmesine destek olur.

- Çocuğunuzun okulda gün içinde karşılaşacağı insanların yanı sıra kullanacağı alanları tanıması, arkadaşlık bağları kurması okula olan olumlu bakış açısını geliştirir.

- Bu süreçte yaşanabilen baş ağrısı, mide bulantısı gibi psikomatik sorunlarla karşılaştığınızda okul rehberlik biriminden destek almak ve yönlendirmelerine göre hareket etmek önemli. Bu gibi durumlarda çocuğunuza, okuldaki her sorunu sizinle ve rehberlik birimiyle paylaşabileceğini anlatın.

- Çocuğunuzu okula bırakırken, vedalaşmalarınızı kısa ve net yapın. Bu sürede onu alacağınızı, eve döneceği saati belirtmeniz çocuğu rahatlatır.