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    Çocuğuna şiddet, eşine tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı

    Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)
    06.10.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    ADANA’da uyuşturucu madde bağımlısı 29 yaşındaki Bilal G., henüz 1 yaşındaki oğlu H.G.’nin elinde sigara söndürüp dövdüğü, aynı yaştaki eşi Ö.G.’ye de tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    Merkez Seyhan İlçesi’nde yaşayan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bilal G., 6 yıl önce Ö.G. ile evlenip yaşları 1 ile 5 arasında değişen 4 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Bilal G., sürekli eşi ve çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Oğlu H.G.’yi darp edip vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen Bilal G.’nin yaptıklarından bunalan Ö.G., polise başvurup şikayetçi oldu.

    Çocuğuna şiddet, eşine tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı


    ZORLA BİRLİKTE OLUYOR

    Polis merkezinde ifade veren Ö.G., "6 yıllık eşim çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanıyor, çocuklarımı ve beni dövüyor. Oğlum H.G.’nin elinde sigara söndürdü. Yanık ve darp izleri çocuğumun üzerinde görülüyor. Çocuğumu başkasına vermek istiyor. Ben karşı çıkınca da oğluma işkence yaparak vicdanen beni rahatsız etmek istiyor. Ayrıca bana zorla sahip oluyor, istemesem de zorla cinsel ilişkiye giriyor" dedi.

    Polisler, Ö.G. ve 4 çocuğunu Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirip rapor aldırarak sığınma evine yerleştirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Bilal G.’nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

    Etiketler: Adana , işkence , tecavüz
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