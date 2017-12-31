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    Çocuğuna bağıran kadını uyarınca... Bir anda ortalık karıştı

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
    31.12.2017 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Denizli’de, oğluna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile kendisini uyaran kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Çocuğun ve durakta bekleyenlerin araya girmesine rağmen sakinleşmeyen 2 kadın, polisin gelmesiyle ikna olup, olay yerinden ayrıldı.

    Denizli’deki Gazi Bulvarı’nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.

    Etiketler: KAVGA
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