Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım?

Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, eğitim öğretim hayatına yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Çocuğum hangi okula gidecek ve hangi okula kayıtlıyım sorusuna net bir cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili en net cevabı bakanlığın sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, hangi okula kayıtlıyım ve çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?

Çocuğum hangi okula kayıtlı sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın interaktif platformu E-Okul üzerinden en net cevabı alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayan veliler, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul e-kayıt sonuçlarını giriş kodu, T.C. Kimlik No ve doğum tarihi bilgilerini girerek öğrenebilecek.

ÇOCUĞUNUZUN HANGİ OKULA KAYITLI OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OKULA YENİ BAŞLAYACAK ÇOCUKLAR İÇİN UZMANLARDAN ÖNERİ

Uzmanlar, okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri için şu uyarılarda bulundu:

ÇOCUĞA ZAMAN TANIYIN VE DUYGULARINI ANLAYIN

1- Çocuğun duygularını anlamaya çalışın. Yetişkinler için de taşınmak, yeni bir eve alışmak, iş değiştirmek, yeni bir iş ortamına alışmak biraz stresli ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle çocuğun okulda ilk günler biraz kaygılı olması normal.

2- Çocuğa zaman tanıyın. Annenin güvenli kollarından, öğretmenin kucak açtığı, yeni arkadaşlıklar edineceği yeni bir ortama alışmak zaman alacak. Okul oryantasyon programına ve ilk günlerine çocuğun devamını sağlamak ona vereceğiniz en önemli destek.

3- Vedalaşmaları kısa tutun. Okulun ilk günü anne-babalar da çocukların yanında kalmak, onları gözlemlemek, sınıfta ne yapacağını, nasıl duracağını görmek isteyebilir. Ancak okul ortamında onların varlığı, çocuğun okula alışmasını, okulda bir birey olarak diğer çocuklar gibi hareket etmesini güçleştirir.

BAHANELER KARŞINDA KARARLI OLUN

4- Kaygı yaşayan pek çok çocuk, “karnım ağrıyor, midem bulanıyor” gibi şikayetlerle okula gitmek istemez ya da ağlayarak direnç gösterebilir. Hatta bu süreçte “bugün okula gitmeyeyim, yarın giderim” gibi anne-babaları iknaya çalışabilirler. Bu noktada tutarlı ve kararlı durmak önemli. Çocuğunuza “ağlama, üzülme” demek yerine duygularını anlamak ve “şu an endişe duyuyorsun ama geçecek” diyerek destek olmak daha doğru.

5- Okul hayatına ilk defa başlayanların ilk gün kaygısı normal. Çocukların okula bir ay içinde tam alışması bekleniyor. Eğer devam eden bir kaygı varsa uzman desteği almak iyi olabilir.

6- Okul uyumu ve ilk gün kaygısıyla baş etme konusunda okullar ve öğretmenler oldukça deneyimli. Anne babaların da çocuklarına destek olmak için sakin, sabırlı kalmaları ve okulla işbirliğinde olmaları süreci kolaylaştıracaktır.

ONU OKUL HAYATINA ÖZENDİRİN

7- Okula başlamadan önce birlikte okul alışverişi yapmak, çocuğu okula hayatına özendirmek ve nasıl olacağıyla ilgili bilgi vermek onun okula alışması konusunda yardımcı olabilir.

8- Kısa süre içinde okula ve arkadaşlarına alışan çocuğun güven duygusu artarak okuldan ve öğrenmekten keyif almaya başlayacak.