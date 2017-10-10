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    Çocuğa işkencede babaya 11.5 yıl hapis istendi

    DAMLA GÜLER/İSTANBUL
    10.10.2017 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Fatih’te 5 yaşındaki öz kızına sevgilisi Hatice T. ile birlikte işkence yapan baba İbrahim K. ve sevgilisi hakkında, “çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede çocuğa öz babası ve sevgilisi tarafından yapılan işkencenin boyutu gözler önüne serildi.

    Fatih’te 5 yaşındaki S.S.K.’ya iddiaya göre öz babası İbrahim K. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice T. akıl almaz işkenceler yaptı. Akıllara durgunluk veren olay duyarlı bir komşunun yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

    Çocuğa işkencede babaya 11.5 yıl hapis istendiAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri olay yerine gelerek çocuğu buldu ve korumaya aldı. Gözaltına alınan baba İbrahim K. ve sevgilisi Hatice T. sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    “SICAK SU DÖKÜLEREK YAKMA VE DİŞ İZLERİ”

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 5 yaşındaki S.S.K mağdur, öz annesi 23 yaşındaki Kudret K. Müşteki olarak yer aldı. İddianamede babanın öz kızına sevgisiyle birlikte yaptıkları işkenceler de ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında alınan doktor raporuna göre 5 yaşındaki S.S.K’nin yüzünde ve bacaklarında sıcak su dökülmesine bağlı yanık izleri, vücudunun çeşitli yerlerinde diş izleri ve darbeye bağlı morluklar olduğu tespit edildi. Doktor raporunda ayrıca çocuğun, “Hafif olmayan” şekilde yaralandığı da belirtildi.

    TUTUKLU YARGILANACAKLAR

    İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin, fiziki bulgulara göre suçu işlediklerinin anlaşıldığını belirten savcılık, S.S.K’nin öz babası İbrahim K.’nin, “Çocuğa karşı eziyet” suçundan 4,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Hatice T. için de aynı suçtan 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

    Etiketler: istanbul , fatih , 5 yaşında çocuk , işkence
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