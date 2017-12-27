“Çoban Yıldızı” dizisine aşırma iddiası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre oyunculuğun yanı sıra senaryo yazan Ayhan Kavas, “Çoban Yıldızı” adlı proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kısmi destek aldı. 2006 yılında senaryonun yazımını tamamlayan Kavas, bir yıl sonra projeyi Kültür Bakanlığı’na teslim etti. Bir yıl sonra Ayhan Kavas’ın eşi ve tanınmış bir yönetmen olan Filiz Kaynak Kavas da senaryonun dizi çekimi desteği için bir kez daha bakanlığa başvurdu. Ancak bakanlık bu defa senaryonun yapımı (dizi çekimi) için yapılan başvuruya olumsuz cevap verdi. Yazdığı senaryoya dizi çekebilmek için yıllarca sponsor arayan Ayhan Kavas, senaryosunu tanınmış çok sayıda şirkete gönderdi. Ayhan Kavas sponsor ararken geçen yıl kendi yazdığı senaryosunun aynı isimle Fox Tv’de yayınlanacağını öğrendi. Dizi yayımlanmadan yapım şirketi Most Yapım ile Fox Tv’ye ait Huzur Radyo Tv AŞ’ye ihtarname çekerek dizinin yayımlanmasının durdurulmasını istedi. İhtarnameye rağmen dizi 17 bölüm yayımlandı ve alınan bir kararla geçtiğimiz Haziran ayında final yaparak ekranlara veda etti. Dizi ekrana veda etmeden önce dava açan Ayhan Kavas’ın avukatı, “ İhtarnameye rağmen dizi yayımlanmıştır. Müvekkilim senaryonun kendisine ait olduğunu belirterek dizinin yayının durdurulmasını istemiştir. İhtara rağmen senaryonun diziye dönüştürülüp çekilmesi ve Gülizar Irmak tarafından yazıldığının belirtilmesi çok kötüdür. Çoban Yıldızı adlı filmin, müvekkilimin senaryosundan intihal olduğu açıktır” dedi.
FİLMİN İNTİHAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK
Davaya cevap veren davalılardan Gülizar Irmak davanın reddini istedi. Irmak’ın avukatı, “Müvekkilimin Çoban Yıldızı projesinin yaratılış ve evrilme süreci başka bir senaryoya dayanmayacak kadar uzun ve eskidir. Davacı ise senaryosunu yıllarca kendi kontrol alanından çıkarmamış, umuma arz etmemiştir. Amacı destek alabileceği bir sponsor bulmak olup senaryosunu sadece ilgili kişilere göstermiştir. Dolayısıyla davacının senaryosu alenileşmemiştir. Müvekkilimin de davacının alenileşmemiş senaryosuna ulaşması mümkün değildir” dedi. Davalı Gülizar Irmak’ın avukatı duruşmada ise, “Müvekkilimin eseri özgündür. Davacının ana hikayesi anonimdir. Onlarca benzer dizi mevcuttur özgün değildir. Davanın reddi gerekir” diye konuştu. Davalı Most yapım şirketinin avukatı da “Yapımcı firmayız. İddia gerçek dışıdır” dedi. Diğer davalı Fox Tv avukatı da, “İntihal iddiaları yersizdir. Ayrıca müvekkilimin bu davada sorumluluğu yoktur” dedi. Mahkeme Fox Tv’de yayımlanan “Çoban Yıldızı” adlı dizinin, davacının senaryosundan intihal olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.
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