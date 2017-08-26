Çoban Büşra, Mimar Sinan Üniversitesi’nde

Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Büşra Öğüt, Açıköğretim Lisesi’nden mezun oldu. Ailesine yardım etmek için dağlarda hayvan otlatırken çizdiği resimlerle dikkati çeken Büşra Öğüt, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü yetenek sınavlarını kazandı. Hayalindeki üniversiteyi kazandığını belirten Büşra Öğüt, "Ben kendimi bildim bileli resim çiziyorum. Resim çizmek benim için çok büyük bir mutluluk. Resim yaparken çok seviniyorum. İdealim bu üniversiteydi. Son iki yıldır bu üniversiteye hazırlanıyorum. Kendim bir çalışma takvimi hazırladım. Keçilerin başında dağda, bayırda çalışıyorum. Açıkçası zor oldu ama güzel oldu. Kazandığım için de çok mutluyum. Grafik alanında ilk 8’e girmiş olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Ailem de çok sevindi. İlk onlara haber verdim, listeyi görünce onlar da çok sevindi" dedi.

Kızları ile gurur duyduklarını belirtin baba Muharrem Öğüt ise "Biz hem mutluyuz, hem üzgünüz. Alışık değiliz gurbet hayatına. Gururluyuz, kızımla gurur duyuyorum. Hem ağırbaşlı, hem elinin ustası, elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu İstanbul’a gidip göreceğiz. İlk kez ayrılacak, yani uzak bir yere gidecek" dedi.