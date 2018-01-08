‘Clio 5’ de Bursa’da üretilecek

Şirkete yakın kaynaklar, Oyak Renault Bursa fabrikasında yeni üretim hatlarının kurulumunun hızlı bir şekilde devam ettiğini ve çok yakında ilk prototiplerin üretimine başlanacağını belirtti. Eylül ayında Paris otomobil fuarında tüm dünyaya tanıtılacak Renault Clio 5, yıl sonunda satışa sunulacak. Dün “Macron kriz yaratır mı?” başlığıyla duyurduğumuz haberde yıl sonunda üretimine başlanacağı belli olan Clio 5’in (5.jenarasyon) yeniden Bursa’da üretilip üretilmeyeceğine ilişkin soru işaretleri olduğuna değinip, 8 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Sarkozy ile yaşanan krizin tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizmiştik.

ÜRETİM KODU BJA

Bu haberin ardından Renault’a yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamalarda Bursa’da BJA kodu ile Clio 5 üretimi için çalışmaların başladığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: “Yıl sonunda devreye girecek yeni modelin Oyak Renault’un Bursa fabrikasındaki üretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. Montaj hatlarının kurulumunda bir çok yerli ve yabancı firma çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartamaz çünkü gövde üretim hatlarının büyük bir kısmı tamamlandı. Hatta çok yakında ilk prototipler üretilecek. Bu kadar büyük bir yatırımdan artık geri dönülemez.” Yatırım tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmazken mevcut Clio 4’ün üstünde olacağı iddialar arasında. Oyak Renault, 2012 yılında Clio 4’e 250 milyon Euro’ya yakın yatırım yapmıştı.

Clio 5’in tasarımına ve yeni yüzüne ilişkin internette ve sosyal medyada bir çok farklı görsel paylaşılıyor.