Clifford Chance cirosunu yüzde 11 arttırdı

30 yıldan fazla süredir Türkiye'deki önemli projelerde yer alan Clifford Chance, 2011 yılından bu yana İstanbul’da bulunan ofisi ile hizmet veriyor.

“BAŞARIYI GETİREN STRATEJİMİZ; ULUSLARARASI YETERLİLİKLERİMİZE ODAKLANMAK”

Yapılan açıklamada; gelişmekte olan pazarlardaki müvekkil ihtiyaçlarına paralel kaynak yönetimi ile bu başarıya ulaştıklarını belirten Clifford Chance, Asya Pasifik bölgesindeki uzun dönemli yatırımlarını örnek gösterdi.

Kaynaklarını yeniden şekillendiren ve organizasyonel yapılanmasını yenileyen Clifford Chance, Güney Doğu Asya için Singapur'u bir hizmet merkez gibi konumlandırarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 kar artışı ile sonuçlandığını vurguladı.

Stratejinin bir unsuru olarak çeşitli ülke ve hizmet alanlarındaki lider pozisyonunu en etkili şekilde kullandıklarını ifade eden Clifford Chance, "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ve Brexit konusunda yaptığı çalışmaları buna örnek gösterdi.

Clifford Chance, Tek Kuşak Tek Yol projesi kapsamında enerji, altyapı ve finans sektöründe gerçekleşen önemli yatırım ve projeleri desteklemek için, Çinli müvekkilleri ile Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki derin deneyimini buluşturdu ve Çin para birimi Renminbi’nin uluslararası para birimi olarak konumlanmasında lider danışman olarak yer aldı. Clifford Chance Brexit’in getireceği dönüşüm kapsamında ise, Kıta Avrupası’nda ve Londra’daki finansal düzenleme, ticaret ve kamu politikası başlıklarında önemli çalışmalara imza attı.