Cizre’nin ilk 5 yıldızlı oteli

Mustafa Koç’un 2014 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde temellerini attığı Divan Cizre açıldı. Yatırımı Limçağ Turizm ve Otelcilik tarafından gerçekleştirilen ve toplam inşaat maliyeti 18 milyon dolar olan oteli Divan Grubu yapacak. Otelin açılışına da Çevre ve Şehircililk Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı ve Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum katıldı.

SEKTÖR GÜÇLENECEK

Divan Grubu olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç’un inancı ve manevi desteğiyle temellerini 2014 yılında attıkları bu iş birliğini hayata geçirmenin gurur ve mutluğu içinde olduklarını ifade eden Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, “Bugüne kadar yaptığı tüm yatırımlarla turizm sektöründe pek çok ilke imza atmış Divan Grubu olarak, bölgede ve sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen Divan Cizre’nin bölge turizmine ve yaratacağı istihdamla da ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu proje ile bölgeye otelcilik sektöründe yeni standartlar gelecek ve turizm sektörü daha da güçlenecek” dedi.

TURİZMİN KAPILARI AÇILACAK

Divan Cizre yatırımcısı Limçağ Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı da şunları söyledi: “Bölgemizin ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Cizre, hem ticari hem de turizm bakımından bölgeye hacim kazandıracak ve istihdam sağlayacak önemli bir proje. Bölge olarak geçirdiğimiz zor zamanlara rağmen temellerini attığımız ve Divan Grubu’nun destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz projeyi tamamladık. Böyle zor durumlarda gerçekleştirilen her hamlenin, sadece şehrimiz için değil, bölge ve ülke için de değer yaratacağına inanıyoruz. Divan Cizre bunun en güzel örneği ve sembolü olacaktır. Birçok tarihi yapıyı ve zenginliği barındıran Cizre, otelimizin açılması ile de bölgede turizmin kapılarını açacaktır.”