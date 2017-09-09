Cizreli Mehmet'in Anne Marie hayali gerçek oluyor

İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin Rockabye şarkısını söyleyen Cizreli Mehmet Ali Şulan, şarkıcının bu akşamki Türkiye konserinde sahneye çıkıyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve birçok basın kuruluşunda haberi yapılan Ali Şulan ile Marie'nin videosu 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti. Marie, Şulan'a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul'da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” dedi. Şulan; ilk başta teklifi reddetmek zorunda kaldığını söylüyor. Nedeni ise Cizre'den İstanbul'a uçak seferlerinin az olması.
‘ZAR, ZOR UÇAK BİLETİ BULDUM…'
Marie ile birlikte seslendirdikleri şarkı büyük beğeni alınca Şulan'a birçok yerden sahne teklifi geldi. Fakat bu teklifler gerçekleştirilmedi. CleanBandIt ve Sean Paul ile ortak çalışması ‘Rockabye' şarkısıyla tüm dünyada müzik listelerinde zirveye yükselen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, bu akşam şarkılarını İstanbul için söyleyecek. Marie, Şulan'ı da kendisiyle şarkı söylemeye davet etti. Şulan ise teklif için geç olduğunu çünkü Cizre'den İstanbul'a gelmek için uçak seferlerinin kısıtlı olduğunu söyledi. Ancak Ali Şulan son anda uçak bileti bulmayı başardı. Cizreli genç, “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” dedi.
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