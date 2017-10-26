Çizgi roman uyarlaması 5 muhteşem film

Deadpool (2016)
Yönetmen koltuğunda Tim Miller'ın oturduğu Deadpool oldukça eğlenceli bir uyarlama. Özel kuvvetler görevlisi Wade Wilson ordudan ayrılır. Vanessa ile tanışarak her şeyin yolunda gittiğini zanneder. Tam bu zamanda kanser olduğunu öğrenir ve Vanessa'nın bu süreçleri görmesini istemediği için onu terk eder. Bu süreçten sonra tedavi olmak için bir programa katılır. Tedavinin yan etkisi kanseri tedavi edecektir. Tabii ki tek yan etki bu değildir. Wade Wilson, tedavi sonucunda üstün yeteneklere sahip olur. Ve ayağa kalktığında tek isteği Francis'ten intikam almaktır.
Batman (1989)
İşte gerçek bir baş yapıt! Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu filmde Batman iş başında. Batman'in şehri tehdit altındadır ve ortam güvensizdir. Gordon ve Harvey Dent ellerinden geleni yapsalar da ortam daha kötü bir hal alacaktır. Batman ortaya çıkar ve işleri yoluna koymaya çalışır. Fakat Vicky Vale onun sırrını çözmeye çalışacaktır. Bu esnada Jack Napier asit kazanına düşerek Joker'e dönüşecektir.
İron Man 1 – 2
İron Man'in yapımı tam 10 yıl boyunca sürdü. Hatta bu 10 yıllık süreç içerisinde Iron Man'in yeteri kadar ilgi çekmeyeceği düşünülerek defalarca kez ertelendi. Bu süreçlerin sonunda Marvel kendi stüdyolarında, kendisi bu filmi çekti. Ve ortaya müthiş bir yapım çıktı.
Captain America: Civil War (2016)
Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlar. Bu durumdan sonra Yenilmezler fikir ayrılığına düşeceklerdir. Bir grup Ton Stark'ın müdahalesini ve hükümetin kontrolünü desteklerken, diğer grup Steve Rogers önderliğinde ve özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam edecektir.
Superman (1978)
Krypton gezegeni yok olmak üzereyken, halkın gezegeni terk edebilecek araçları yoktur. Bu yüzden küçük bir bebeği kapsülle uzaya yollarlar. Bir süre sonra bu kapsül Kansas kasabasına düşecektir. Bebek Kent ailesi tarafından bulunur. Ve Clark ismi verilir. Clark’ın büyüdükçe ailesi tarafından inanılmaz güçlere sahip olduğu anlaşılır. Clark Metropolis'e gelir ve kimliğini gizleyebilmek için gazeteci olarak çalışır. Bir süre sonra Lex Luthor ile mücadele etmeye başlar.
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