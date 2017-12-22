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    Civilization VI iPad'lere geldi! İşte fiyatı

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 12:44 | Son Güncelleme:

    2016 yılının en iyi PC oyunlarından birisi olan Civilization VI şimdi de iPad tabletlere geldi. PC sürümünün tamamen tablete aktarıldığı oyun için Aspyr Media ve 2K Games tarafından istenilen fiyat ise dudak uçuklatıyor.

    Çoğu yayıncı ve geliştirici oyunlarını mobile aktarırken fiyat kırma yoluna giderken, görünen o ki bu durum Civilization VI için geçerli değil. App Store üzerinden ücretsiz olarak indirip ilk 60 sırayı deneyimleyebileceğiniz oyunun tam sürümü için 60 dolar (yaklaşık 230 TL) ödemeniz talep edilecek. Oyunun iPad Air 2, iPad 2017 ve tüm iPad Pro modelleri ile uyumlu olduğunu belirtelim. Bu arada tabletinizde 3.14 GB depolama alanı ayırmanız gerekiyor.

    Civilization VI iPadlere geldi İşte fiyatı

    Şimdilik iyi haber, oyunun 4 Ocak tarihine kadar indirimli olarak satılıyor olması. Yüzde 50 oranındaki indirim ile oyunu bu tarihe kadar 30 dolar (yaklaşık 115 TL) karşılığında satın alabileceksiniz. Tabii ki fiyat yine de bir mobil oyun için oldukça yüksek kalıyor.

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