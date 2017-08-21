Civan Haco, 'Hülya Avşar'a aşık mısın?' sorusuna cevap verdi

Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'de bir programa konuk olan Avrupa'da yaşayan Kürt sanatçı Civan Haco, yaşamı ve müzik çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Haco, 2012 yılında Hülya Avşar ile yaptığı Kürtçe düet ve klibin hatırlatılması ve Hülya Avşar'a aşık olup olmadığının sorulması üzerine şunları söyledi "Hülya Avşar'a aşık olmadım. Ama Hülya Avşar iyi bir arkadaş, iyi bir dosttur. Onu seviyorum, çok muhterem bir dosttur. Birlikte düet yaptık ve klip çektik. Çok ses getiren klip 35 milyon gibi rekor bir sayıda izlenip dinlenilmiş."

Civan Haco, Hülya Avşar 2012 yılında Aşık Daimi'nin ölümsüz eseri 'Ne Ağlarsın'dan uyarlanan 'Esmer' şarkısında Hülya Avşar ile düet yapıp klibini çekmişti. Haco, Türkiye'ye geldiğinde, Hülya Avşar'ın yaptığı televizyon programınada katılmıştı.

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