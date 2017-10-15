Çıtları çıkmıyor

SES, insan psikolojisini en fazla etkileyen unsurların başında geliyor. Hoş bir müzik veya doğa sesi nasıl insan ruhuna iyi geliyorsa, makine çalışması, korna çalınması veya inşaat sesi de o kadar insanları mutsuz ediyor. Bizi rahatsız eden seslerden bir diğeri de evlerdeki cihazların çalışırken çıkardığı gürültü... Bu sorunu çözmek için teknoloji şirketleri harekete geçti. Yeni nesil akıllı motor geliştiren şirketler, cihazların çalışma gürültüsünü olabildiğince kısmaya çalışıyor. Bulaşık, çamaşır makinelerinin başını çektiği bu ürünlere, elektrikli süpürgeler, davlumbazlar, saç kurutma makineleri ve hatta meyve sıkacakları eşlik etmeye başladı. Biz de kendi alanlarında geliştirilen en sessiz ürünleri bir araya getirdik.

KONUŞMA SESi 40 DESİBEL

Ürünleri paylaşmadan önce bir parantez açarak desibel (dB) kriterlerini paylaşalım. Örneğin; yakın mesafeden bir tüfek patlaması 130 desibel, uçağın kalkışı 120-140 desibel, bağırma sesi 80-90 desibel ve konuşma sesi ise 40-60 desibel olarak belirtiliyor. Siz de ürün alırken bu kriterlere göre değerlendirebilirsiniz.

5 KAT DAHA SESSİZ





Rowenta’nın geliştirdiği ‘ROW Cv7920’ adındaki saç kurutma makinesi modeli, geliştirilen özel motor teknolojisi ve hava üfleme kanalları sayesinde 5 kata kadar daha sessiz çalışma sunuyor. İyon jenaratörü sayesinde nem kaybını yüzde 25’e kadar azaltarak saça parlaklık da kazandıran model, 2300 wattlık bir güce sahip. 350 TL

NEREDEYSE DUYULMUYOR





Davlumbazlar evlerde en çok ses çıkaran ürünlerin başında. Bunun için harekete geçen Kügerr, noter tasdikli modeli ‘D2’ ile dünyanın en sessiz modellerinden birini geliştirdi. Radialitic motor teknolojisi geliştiren şirket, cihazın tüm çalışma kademelerinde hem sessiz bir çalışma sunuyor, hem de elektrik harcamasından tasarruf sağlıyor. 1699 TL

MİNİMUM SESLE GÜÇLÜ BUHAR





Sessizlik trendine ayak uyduran cihazlarından bir diğeri de ütüler oldu. Philips’in geliştirdiği ‘SlientCare’ adındaki teknoloji minimum ses ile güçlü buhar kapasitesi sunuyor. Ayrıca bunun için üründe, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabanda pompa sesini azaltan ses emici platform yer alıyor. Modelin buhar çıkış gücü ise 6.5 bar olarak belirtiliyor. 840 TL

SESSİZ İNVERTER MOTOR





Vestel, çamaşır makinelerindeki sessizlik inverter motor teknolojisi kullanıyor. Geleneksel çamaşır makinesine kıyasla yıkama ve sıkma sırasındaki ses seviyesini azaltıyor. Paylaşılan bilgilere göre Vestel ‘8912 TT’ modeli, yıkama esnasında 39 desibel, kurulama sırasında ise 72 desibel ses çıkarıyor. Modelin 8 kilogramlık hacmi bulunuyor. 2.059 TL

SADECE 61 DESİBEL





Sessizlik konusunda en kritik ürünlerin başında elektrik süpürgeleri geliyor. Gadahome’un geliştirdiği ‘Stilevs’ adındaki model, 61 desibellik ses seviyesiyle dikkat çekiyor. Modelin motor gücü 700 watt olarak sunulurken, ‘Hepa 13’ filtresi sayesinde alerji rahatsızlığı olanları koruyor. Ayrıca model, dijital gösterge paneliyle dikkat çekiyor. 650 TL

FISILTIYLA SIKIYOR





Kış aylarının gelmesiyle meyve sıkacakları bir adım daha öne çıktı. Bu ürünler arasında en sessizlerinden biri Kuvings’in geliştirdiği ‘B6000W’ modeli. Özellikle yavaş sıkma modunda 50 desibellik ses çıkaran model, meyvelerin posasında hiçbir ıslaklık bırakmıyor. Modelin motor gücü ise 240 watt. 1.199 TL

AKILLI MOTOR TEKNOLOJİSİ





Arçelik’in en sessiz ürünlerinin başında bulaşık makinesi modeli ‘6588 I’ geliyor. ProSmart Inverter motor teknolojisiyle donatılan modelin çalışma sesi 44 desibel. Ayrıca modelde, 8 farklı program, IonFresh koku giderme fonksiyonu, kendini temizleyen filtre, yoğun alt sepet yıkama, otomatik yarım yük yıkama özellikleri yer alıyor. 1.759 TL