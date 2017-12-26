Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çirkin oyun deşifre oldu... Askerlere hayat kadınıyla kumpas

    Çirkin oyun deşifre oldu... Askerlere hayat kadınıyla kumpas

    İHA
    26.12.2017 - 15:46 | Son Güncelleme:

    Mersin'de iki askeri personele kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndererek meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlenen 6 kişi, FETÖ'den gözaltına alındı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpas davasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlendi.

    Elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i astsubay, 4'ü kadın 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri