Çirkin iddia hayvanseverleri isyan ettirdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Bornova ilçesi Doğanlar'da meydana geldi. Bir adamın mahalledeki köpeğe tecavüz ettiği iddia edilirken, olayın görüntüleri de sosyal medyaya atıldı. Video, binlerce hayvanseverin büyük tepkisine yol açarken, hayvanseverler bir araya gelerek şahsın evinin önüne gitti.



Onlarca kişi durumu protesto ederek, ellerindeki pankartlarla olaya tepki gösterdi. Tecavüze uğradığı iddia edilen köpek de eylem sırasında hayvanseverlerin yanında bulundu. Vatandaşlar, köpeğin veteriner kontrolünün ardından sahiplendirileceğini bildirdi