Çıray'dan istifa açıklaması...

Çıray, istifasına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Aytun Çıray, Türk milletinin son yurdu ve sığınağı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en zorlu dönemine girdiğini kaydetti.



AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı sonunda en ağır kriz tasvirlerini geride bırakacak bir felaketin içine düşüldüğünü iddia eden Çıray, bu felaketin en büyük delilinin ise 15 Temmuz'daki FETÖ damgalı kanlı ihanet ve işgal girişimiyle başlayan süreç olduğunu savundu.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain işgal girişiminin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine seslenişinde işaret ettiği "gaflet, dalalet" tasvirlerini andıran manzaraları ortaya çıkardığını belirten Aytun Çıray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türk milleti, bugün Anayasası fiilen iptal edilmiş, hukukun yok hükmünde olduğu bir karanlığa prangalanmış gibidir. Türkiye'nin bu radikalist

yönetim anlayışı yüzünden örtülü ambargolara muhatap olmasına, kendini izolasyona tabii tutmasına ve bunların sonucunda adeta 'İkinci bir Kuzey Kore' muamelesine maruz bırakılmasına göz yumamayız. Ancak bütün bu ağır tabloya rağmen, muhalefet partilerinden birinin AKP'ye iltihakı ve CHP'nin sıkı bir kuşatılmışlıkla karşı karşıya kalması sonucunda mevcut siyasi tablo milletimize bir çıkış sunamaz hale gelmiştir. Bunun Türk milletine halihazırdaki maliyeti çok yüksektir. Yakın gelecekte ödeteceği bedelin ise bu olağanüstü maliyetten dahi ağır olması ihtimali de bir heyula gibi adeta kapımızda durmaktadır. Yani şartlar Türk milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır."



- "Milli Merkez siyaseti başaracaktır"

"15 yılın sonunda şapka düşmüş, kel görünmüştür. AKP'nin yumuşaklığı ve ılımlılığı benimsemiş, Atatürk'ü yürekten kucaklayan 'demokratik merkez' veya 'merkez sağ' diye bilinen gelenekle uzaktan yakından bir alakasının olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunan Çıray, şunları kaydetti:

"Demokratik merkez, artık AKP'yi reddetmektedir. 16 Nisan 2016'da yapılan ve sandıktan ancak YSK'nın tam kanunsuzluğu göze almasıyla sözde 'evet' çıkartılan 'kirli' referandumda, 'merkez sağ'ın tarihi olarak güçlü olduğu bölgelerde 'hayır' oranının çok yüksek çıkması bu reddiyenin en önemli kanıtını teşkil etmiştir. Referandumda ortaya çıkan bu sonuç, bu defa gerçekten Allah'ın bir lütfu sayabileceğimiz yeni siyasi gelişmelerin önünü açmıştır. Bütün bunlar, Türkiye'yi bir yıkım sürecini engelleyecek olan gücün, 'merkez sağ' başta olmak üzere siyasi yelpazenin tüm milli unsurlarını kapsayacak şekilde 'Milli Merkez'

olarak yeniden uyanışta olduğunu ortaya koymaktadır. Türk milleti, kurucu medeni değerleri yeniden canlandırmayı 'Milli Merkez' siyaseti ile başaracaktır. Biz yeni siyasetin temsilcileri olarak, siyasetin çare kurumu olduğunun bilinci ile milletimizin dertlerine çare bulmak ve Türk milletinin özgürce mutluluğu arama hakkını sağlamak için yollara düşüyoruz."



Aytun Çıray, yarından itibaren milleti enkazın altından sağ salim çıkarmak için ne gerekirse yapacaklarını, yeniden hukukun üstünlüğüyle güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüşün yolunun açılacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür

"Türk milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye'yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkılmıştır. Bu esasen Türk milletinin demokratik Ergenekon'udur. 25 Ekim tarihinde Meral Akşener Hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum." ifadelerini kullanan Çıray, şunları kaydetti:



"Bu kararımın yegane kaynağı ve sebebi, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarları tarafından getirildiği ölüm kalım noktasında, aziz Türk milletine ve onun yetiştirdiği en asil kahraman ve dahisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğum sonsuz sadakattir. Talip olduğumuz şey, otokratik bir ortamda zorlu ve meşakkatli bir mücadeledir. Korku içinde yaşayamayız, korku içinde yaşamayacağız. Dolayısıyla bu kararımın asli anlamının ucuz, ön yargılı ve sığ sözde eleştirilere ve çarpıtmalara konu edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimi ve onlara hak ettikleri cevabı vereceğimi şimdiden ilan ediyorum. İçinden geçtiğimiz şartların ağırlığını en iyi bilen aziz Türk milleti ve İzmirli hemşehrilerimin de beni kalpten anlayacaklarından, onların yürekten verecekleri gönüllü destekleriyle çağdaş medeniyet yolculuğumuza birlikte devam edeceğimizden hiç şüphe duymuyorum. CHP'den doğan, Celal Bayar ve Menderes'in kurduğu Demokrat Parti çizgisinden gelen biri olarak, hep kurucu CHP'nin manevi bir üyesiydim ve öyle kalacağım."



Aytun Çıray, bu kararını kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, her kademeden

CHP'li siyaset arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.