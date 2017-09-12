"Çıraklıktaki staj dönemi emekliliğe sayılmalı"

Çıraklık eğitiminin esnaflığın geleceği ve ülke kalkınması için büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkenin ve ekonominin temel yapı taşı olan esnaflığın özellikle genç potansiyele her zaman ihtiyacı var. Nasıl ki mimar, mühendis, doktor, avukat gerekliyse aynı ölçüde esnaf ve sanatkar da gerekli. Bu sebeple mesleki teknik liseler ve yüksekokullara teşvik önemli.

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı mesleki ve teknik eğitimdir. Ara eleman ihtiyacını da önemli ölçüde karşılayan mesleki ve teknik okullara yönlendirme artırılmalıdır. Yaşantımızın her alanında yeri olan esnaf ve sanatkarın geleceğine böylelikle sahip çıkılabilir. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlar. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"ÇIRAKLARIN EĞİTİM DÖNEMİ EMEKLİLİKLERİNE YANSITILMALIDIR"

Palandöken çıraklık eğitimleri ile stajyerlik döneminin sigortalılık dönemine eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çırakların eğitim aldıkları dönem, emeklerinin karşılığı olarak emekliliklerine yansımıyor. Sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihleri değil staj ve çıraklık eğitiminin başladığı tarih olmalıdır. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumludur. Fakat bu yeterli değildir. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil edilmelidir. Çırakların staj dönemleri emekliliğe sayılırsa çırak sıkıntısı çekilmez" ifadelerini kaydetti.