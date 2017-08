Çıraklık eğitimi 2016-2017 eğitim yılında zorunlu eğitim kapsamına alındı. Daha önce çırak kayıtları, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi gereği her yıl temmuz-ağustos-eylül ayları ile ocak ayında yapılıyordu. Yapılan değişiklikle artık kayıtlar herhangi bir döneme bağlı olmaksızın yıl boyu ve sürekli olarak yapılabilecek. Bu sayede işverenin, ihtiyacı olan çırak öğrenciye her an kolaylıkla ulaşabilmesi amaçlanıyor.