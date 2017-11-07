Çırağı tuttu, eşinin sevgilisi öldürdü

Avcılar, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokakta 3 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda otomobilin içinde erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada aracın arka koltuğundaki cesedin boğazının kesilerek öldürüldüğü ayrıca öncesinde iple boğulmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Polis, ölen Ahmat Alghanımeh’in işlettiği bakkal dükkanın güvenlik kameralarını incelediğinde cinayet çözüldü.

Kamera görüntülerinde şüphelilerden Ahmet S.’nin ölen kişinin bakkalı kapattığı sırada aracına gizlice bindiği, yanında çalışan çırak arkadaşı Tarek M.’yle birlikte cinayeti işledikleri tespit edilmişti.

BİRİ TUTMUŞ DİĞERİ BOĞMUŞ VE KESMİŞ

Polis, iki şüpheliyle beraber Ahmet S. ile ilişkisi olduğunu belirlendiği ölen kişinin eşi Mona A.’yı da yakaladı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet S.’nin eşiyle ilişkisi olduğu Ahmat Alghanımeh’i öldürmeyi planladığı, olay günü çırak olan arkadaşına telefon ederek dükkanın kapanma saatini öğrendiği tespit edildi. Olay gecesi dükkanın çevresine gelerek beklemeye başlayan Ahmet S.’nin gizlice maktulün aracına bindiği, daha sonra Ahmat Alghanımeh’in şoför koltuğuna oturmasıyla arka koltuktan uzanarak onu iple boğmaya çalıştığı tespit edildi.

Bu sırada çırak Tarek M.’nin de patronu Ahmat Alghanımeh’in ellerini tuttuğu öğrenildi.

KAZA YAPINCA CESEDİ OTOMOBİLDE BIRAKARAK KAÇMIŞLAR

Şüphelilerin Ahmat Alghanımeh’in öldüğünü sanarak aracı hareket ettirdikleri ancak bu sırada kımıldayınca ölmediğini anlayıp bu kez boğazını bıçakla keserek öldürdükleri ortaya çıktı. Daha sonra cesedi mezarlığa doğru götürmek isteyen şüphelilerin araçla refuje çarparak kaza yaptıkları bunun üzerine paniğe kapılarak aracı terk ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

KIZI İLİŞKİYİ DOĞRULADI

Öte yandan gözaltındaki Mona A.’nın poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek sadece şüphelilerden Ahmet S. ile ilişkisi olduğunu kabul ettiği belirtildi. Bu sırada Mona A.’nın 17 yaşındaki kızının da ifadesinde bu ilişkiyi doğruladığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.