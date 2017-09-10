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    Çipras'tan AB'ye Türkiye mesajı...

    AA
    10.09.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 18:02

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin durdurulmasının yanlış olacağını söyledi.

    Çipras, 82'inci Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç ve bölgenin güvenliği, istikrarı açısından önemli bir etken olduğunu belirten Çipras, "Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması yanlış olur. Kapıyı kapatmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.

    Çipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye, AB'ye üye olmamalı" yönündeki açıklamalarına değinerek, "Merkel'in ve diğer AB yetkililerinin açıklamaları siyasi hesaplar içeriyor olabilir.

    Türkiye'de değişimin gerekli olduğunu söylesek de biz görüşümüzün arkasında duracağız." şeklinde konuştu.

    Etiketler: Çipras , Yunanistan , Türkiye
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