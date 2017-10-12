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    Çipras F-16 ile Ege’de uçtu

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    12.10.2017 - 23:28 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ilk kez bir F-16 savaş uçağına binerek, Kuzey Ege adaları üzerinde uçtu ve bu şekilde özellikle iç siyasete yönelik bir gövde gösterisi yaptı. Çipras, dün Larisa Havva Üssü’nde askeri üniforma giyerek F-16 uçağına bindi. Yunan medyasına göre, Yunan Hava Kuvvetleri’nden deneyimli bir pilotun kullandığı savaş uçağı, Siros, Limni, Bozbaba (Agios Efstratios) adaları ile “keşişlerin diyarı” olarak bilinen Aynoroz üzerinde uçtu. 

    Çipras’ın bindiği savaş uçağına, Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu’nun bindikleri iki Yunan F-16’sı da refakat etti. Çipras, uçuş sonrası açıklamasında, “Kısa bir süre için sanal da olsa bir it dalaşının tansiyonunu hissettim. Yunan Hava Kuvvetleri’nin süper silahı, üstün silahı, Yunan pilotların ruhu ve yüreğidir. Eğer ruhun yoksa, yüreğin yoksa, vatanını sevmiyorsan, ülkenin egemenliğini ve bütünlüğünü korumanın yüceliğini hissetmiyorsan bu işi yapamazsın. Yunanistan barış, istikrar ve işbirliği ülkesidir” dedi. Çipras, savaş uçağına binen 3. Yunan Başbakanı oldu. Daha önce Elefterios Venizelos (1912) ve Konstantin Miçotakis (1992) savaş uçağına binmişti.  

    Etiketler: Aleksis Çipras , gazetehaberleri
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