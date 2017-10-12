Çipras F-16 ile Ege’de uçtu

Çipras’ın bindiği savaş uçağına, Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu’nun bindikleri iki Yunan F-16’sı da refakat etti. Çipras, uçuş sonrası açıklamasında, “Kısa bir süre için sanal da olsa bir it dalaşının tansiyonunu hissettim. Yunan Hava Kuvvetleri’nin süper silahı, üstün silahı, Yunan pilotların ruhu ve yüreğidir. Eğer ruhun yoksa, yüreğin yoksa, vatanını sevmiyorsan, ülkenin egemenliğini ve bütünlüğünü korumanın yüceliğini hissetmiyorsan bu işi yapamazsın. Yunanistan barış, istikrar ve işbirliği ülkesidir” dedi. Çipras, savaş uçağına binen 3. Yunan Başbakanı oldu. Daha önce Elefterios Venizelos (1912) ve Konstantin Miçotakis (1992) savaş uçağına binmişti.