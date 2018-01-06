Çipras Ege’den mesaj yolladı

ÇİPRAS, Hazreti İsa’nın vaftiz yıldönümünü simgeleyen ve gençlerin denizden haç çıkarma yarışı geleneği olan dini “Fota” (Işık) bayramı nedeniyle Kilimli adasında düzenlenen törenlere katıldı. Konuşmasında “AB’nin doğu sınırlarından bir iyimserlik mesajı göndermek istiyorum. Yunanistan’ın kalbi Meriç’den Meise kadar atıyor. Komşularımıza (Türkiye) dostluk, barış ve işbirliği mesajı, ama aynı zamanda bir kararlılık mesajı da gönderiyorum” dedi. Beraberinde Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Denizcilik Bakanı Panayotis Kuruplis ile Kilimli’ye gelen Çipras, “Dostluk, barış ve işbirliği istiyoruz. Bununla birlikte, uluslararası anlaşmalar, ulaslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı da korumaya kararlıyız” diye ekledi.

Çipras, Kilimli Belediyesi tarafından fahri hemşehri ilan edildiği törendeki konuşmasında ise “Yunanistan, egemenlik haklarını ve aynı zamanda AB sınırları olan sınırlarını, uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalardan şüphe eden her türlü kabul edilemez gayrete karşı kararlılıkla savunmaktadır ve savunacaktır. Aynı kararlılıkla, ne kadar zor olursa olsun, tüm komşularımızla barış, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkileri için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Çipras, Kilimli’den askeri bir helikopter ile Keçi (Pserimos) adasına geçti. Denizden haç çıkarma töreni burada da düzenlendi. Kilimli adasınını güneydoğusunda bulunan Keçi adasını geçen yıl Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da ziyaret etmişti.

Yunan basınına konuşan Yunan Hükümeti’ne yakın kaynaklar, Çipras’ın bu ziyaretinin, Türkiye’de son zamanlarda Ege’deki ada ve kayalıkların Yunan olduğundan şüphe eden açıklamalar nedeniyle son derece önemli sembolik bir anlam taşıdığını ifade ettiler.

KARDAK’TA ÖNLEM

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Kilimli Adası’na geleceğinin bildirilmesi üzerine Kardak Adası’na da uğrama ihtimaline karşılık 1 Türk savaş gemisi, 1 hücum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları bölgesinde mevzilendi.