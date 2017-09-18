Çipli kimliklerde yeni gelişme... Artık başvurulduğu gün hazır olacak

Güner, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti. Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.



Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." diye konuştu.



BAYRAMDA 410 BİN KART ÜRETİLDİ



Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."