Çipli kimlik kartında büyük hata

Diyarbakırlı 53 yaşındaki Nezahat Barutçuoğlu, geçtiğimiz gün İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden aranarak adına düzenlenen kimliği teslim alması için müdürlüğe davet edildi. Telefondaki kişiye başvuru yapmadığını belirten Barutçuoğlu, kimliğin kendi adına düzenlendiğine dair ısrar edilmesi nedeniyle dün İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gitti.

Sabah saatlerinde gittiği müdürlükten zarfı alan Barutçuoğlu, zarftan çıkan yeni çipli kartı görünce şok geçirdi. TC numarası ve nüfus bilgileri doğru olan çipli kartta iş kadınının fotoğrafı yerine bir erkeğin fotoğrafı, başka bir imza ve parmak izi kullanıldığını gören Barutçuoğlu, kartın kendisine ait olmadığını yetkililere bildirdi.

Bir süre müdürlükte sorunun çözülmesini bekleyen Barutçuoğlu, kimlik kartının yanlış basıldığını öğrenince kartı almadan müdürlükten çıkıp avukatının yolunu tuttu. Barutçuoğlu, yaşanan bu olayın ardından fotoğraf, imza ve parmak izinin kendisine ait olmadığı kimlik kartının başkalarının eline geçmemesi için suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

''KADIN KİMLİĞİNE ERKEK FOTOĞRAFI...''

Yaşadığı olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Barutçuoğlu, şimdiye kadar yeni çipli nüfus cüzdanı başvurusunda bulunmadığını söyledi. Geçtiğimiz gün ablasının kendisini aradığını ve Nüfus Müdürlüğünün kendisiyle iletişime geçmesi gerektiğini söylediğini aktaran Barutçuoğlu, “Ablamdan kendisini arayan kişinin numarasını alıp ben iletişime geçtim. Müdürlük çalışanı, sizin bir zarfınız var burada bize uğramanız gerekiyor dedi. Ben de dün gittim, zarfı alıp açtığımda Nezahat Barutçuoğlu adına bir yeni nüfus cüzdanı düzenlendiğini görünce, fotoğraftaki kişinin ben olmadığımı, imza ve parmak izi bilgilerinin de bana ait olmadığını söyledim. Orada yetkili arkadaşa, başvuru yapmadım, bu cüzdan bana ait değil, nasıl böyle bir şey oldu dedim. Kendisi de bana böyle hatalar olabiliyor dediler. Ben bir iş kadınıyım, başkasının eline geçerse büyük sıkıntılar yaşarım dedim. Başka bir bayan arkadaş geldi ve 'bu nüfus cüzdanı size ait değil mi' dedi. Ben de kendisine 'başvuruda bile bulunmadım, imza bana ait değil, parmak izi bana ait değil, fotoğraf bana ait değil fakat diğer bütün bilgiler benim bilgilerim' dedim. Orada kimlik kartının fotoğrafını çektim. Almamam gerektiğini söyledi avukatım bana. Yetkili olan arkadaşlar, bu kartın iptalini gerçekleştireceklerini söyledi. Bütün bilgiler bana ait, TC kimlik numarası dahil, ama fotoğraf, parmak izi ve imza bana ait değil, fotoğraftaki kişi erkek” dedi.

Kendisinin bu belgeyi bir suç duyurusu olarak bildireceğini kaydeden Barutçuoğlu, “Çünkü ilerde önüme bir engel olarak çıkmaması lazım, ben bir iş kadınıyım, önümde bir sürü sıkıntılar olabilir. Yüksek güvenirliği buysa, güvensizlik nasıl bir şey onu anlayamadım. Parmak izim, fotoğraflarım, imzam vergi kurumlarında, emniyette mevcut. Ticaret ile uğraşan bir kadının başına bunun gelmesi büyük bir yanlışlıktır” diye konuştu.

Diyarbakır Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırıldığını söyledi.