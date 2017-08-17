Çiplerde kullanılan silikonlar değişiyor mu?

İşlemcilerin bel kemiği olan silikon, fiziksel sınırlarına hızla yaklaşıyor. Bugün 5 nanometreden daha küçük bir çipi sorunsuz olarak üretmek, neredeyse imkansız. Ancak Stanford araştırmacılarının Moore Kanunu'nu devam ettirecek bir çözümü var.

Bu çözüm, silikon yerine farklı maddeler kullanmaktan geçiyor. Araştırmacılar, hafniyum diselenid ve zirkonyum diselenidin ile çok ince (üç atom inceliğinde) çipler üretilebildiğini, bu maddelerin sağladığı yalıtkanlığın silikondan daha iyi olduğunu keşfettiler. Böylece silikonla üretilebilen transistörden 10 kat daha küçük bir transistör üretmek mümkün hale geliyor. 5nm'lik yongalar, diselenidin yapabildiklerinin yanında çok büyük görünüyor.

Bilim adamları çiplerde silikona hala ihtiyaçlarının olduğunu, ancak yeni maddelerle birlikte kullanıldığında çok daha karmaşık işlemciler üretilebileceğini ve daha yüksek bir pil ömrü sağlanabileceğini söylüyor. Moore Kanunu, fizik kuralları nedeniyle sonsuza kadar sürmeyecek ancak bu gelişme sayesinde yıllarca gecikebilir.

Yarıiletken alanındaki her gelişmede olduğu gibi burada da en büyük zorluk, bu teknolojiyi piyasaya taşımak olacak. Stanford takımının transistörler arasındaki bağlantıyı geliştirmesi ve sistemi daha güvenilir hale getirmesi gerekiyor. Fark yaratacak bir işlemcinin ortaya çıkması yıllar sürebilir ancak çok uzun sürmezse, işlemci sektörü beklediği gelişmeye kavuşacak demektir.



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