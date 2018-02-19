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    Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararını duyunca bayıldı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 05:57 | Son Güncelleme:

    İzmir'de görülen iğrenç davada, 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, küçük yaştaki E.A’yı, kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarla tehdit edip, şantajla cinsel ilişkiye zorlayan Cihan K’ye 132 yıl 6 ay, Yılmaz Ç’ye 39 yıl, Nazif S’ye de 52 yıl hapis cezası verdi. Nazif S. duruşma salonunda sinir krizi geçirip bayıldı

    İzmir'de görülen küçük yaştaki kıza yönelik cinsel istismar davasında hakim, tutuklu 3 sanığın gözünün yaşına bakmadı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, internet ortamından tanıştığı küçük yaştaki E.A.'yı, kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarla tehdit edip, şantajla cinsel ilişkiye zorlayan tutuklu sanık Cihan K.'ya 132 yıl 6 ay, aynı yöntemle talihsiz kız ile cinsel birliktelik yaşayan Cihan K.'nın arkadaşları Yılmaz Ç.'ye 39 yıl, Nazif S.'ye de 52 yıl hapis cezası verdi.

    İNTERNETTE TANIŞTI

    Küçük yaştaki kız çocuğuna yönelik nitelikli cinsel istismar olayı, 2016 yılında E.A.'nın şikayeti ile ortaya çıktı. İddiaya göre, her şey 2014 yılı Aralık ayında Cihan K. ile o dönem 14 yaşından olan E.A.'nın internet ortamında tanışması ile başladı. Küçük kızın güvenini kazanan Cihan K. internetten tanıştığı E.A.'nın kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarla şantaj yapmaya başladı. Cihan K., talihsiz kıza fotoğraflarını başkalarına gönderme ve ilişkiyi ailesine anlatma tehdidinde bulunup, şantajla cinsel ilişki kurmaya başladı. Küçük kız korktuğu için Cihan K.'nın tehditlerine boyun eğerek kendisi ile birliktelik yaşamaya devam etti. 2016 yılı Mayıs ayında 16 yaşında olan E.A. aynı şantaj yöntemi, tehdit ve zorlama ile bu kez Cihan K.'nın arkadaşı Yılmaz Ç. ile 2016 yılı Haziran ayında da Cihan K.'nın diğer arkadaşı Nazif S. ile cinsel birliktelik yaşadı. Bir çıkış yolu arayan talihsiz E.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Cihan K, Nazif S. ve Yılmaz Ç. gözaltına alınarak tutuklandı.

    ŞAŞIRTAN İFADELER

    Tutuklu sanıklardan Cihan K, "Ben sadece 2014 yılında mağdure ile ilişkiye girdiğimi kabul ediyorum. Mağdurenin yaşının da büyük olduğunu düşündüm. O şekilde ilişkiye girdim. 2016 yılındaki suçlamaları kabul etmiyorum, tamamen iftiradan ibarettir. Yattığım hapis cezası göz önünde bulundurularak tahliye ya da beraatimi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Yılmaz Ç. de, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Bu suçu işlediğime dair hiçbir delil yok. Yüce adaletinize güveniyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Nazif S. ise, "Ben böyle bir suç işlemedim. Kabul etmiyorum. Ben daha önce kayınvalidemi öldürdüm. Bu suçu da işleseydim işlediğimi söylerdim. Beraatimi istiyorum" dedi. Yeni Asır

    Etiketler: şantaj , tecavüz , izmir , son dakika
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