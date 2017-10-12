Çıplak elle köpekbalığı yakaladı

Avustralya medyasının haberine göre, köpekbalığının insanlardan korkarak kafasını taşlara vurduğunu anlatan Hatheier, yaklaşık 1 metre boyundaki hayvana acıyarak açık denize bırakmak üzere sudan çıkarmaya karar verdiğini anlattı.

Hatheier, "Onu sığlık bir yere kıstırdım, ardından da üzerine atlayarak yakaladım. Beni ısırmaması için onu boynundan tuttum. Sonra onu koyun kenarına götürerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

Köpekbalığını yakaladığı an korku duygusu yaşamadığını belirten kadın, "Ben emlakçıyım ve benim mesleğim insanlara ikamet yerlerini değiştirmelerine yardımcı olmak. Köpekbalığına okyanusa taşınmasına yardımcı oldum" diye anlattı.