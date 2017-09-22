Çıpklak fotoğraflarını çekip şantaj yapmışlardı! 'Baldudak' davasında karar

İşadamı B.T'ye tuzak kuran tutuklu sanıklar hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. 48 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıklarla ilgili mağdur B.T. şikayetini geri çekti. Mahkeme heyeti, sanıklar Berçin A, Semra T, Kadir Ç, Aydın K. ve Mecit Ö. hakkında kişi hürriyetini tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal ve gaspa teşebbüs suçlarından 10 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Yaşı küçük olan sanık Burçe O. ise aynı suçtan 6 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar, cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi. Yeni Asır